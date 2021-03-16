صحة قنا: استئناف العمل في مبادرة علاج أمراض سوء التغذية

أعلن الدكتور راجي تاوضروس، وكيل وزارة الصحة بمحافظة قنا، استئناف العمل بالمبادرة الرئاسية لعلاج أمراض سوء التغذية لدي أطفال المدارس للكشف عن أمراض الأنيميا والسمنة والتقزم لدى أطفال المرحلة الابتدائية.وقال وكيل صحة قنا أن المبادرة تشمل طلاب الصف الأول الابتدائي وحتى السادس الابتدائي بجميع المدارس والمعاهد الأزهرية بقرى المحافظة.وتتم المبادرةعن طريق فريق طبي مكون من صيادلة وتمريض وفني معمل وفي حالةالطلاب الايجابيين للانيميا اوالسمنة او التقزم يتم تحويل هؤلاء الطلاب للمعامل التابعة للتامين الصحي لعمل التحاليل اللازمة ثم تحويلهم الى عيادات الاحالة الخاصة بالتامين الطبي وذلك لتلقى العلاج اللازم.وذكرت الدكتورة فاطمة الزهراء أشرف، منسق عام المبادرة بمديرية الصحة، أن المدارس التي تتم بها المبادرة تشمل جميع مدارس القرى والمراكز بهدف الوصول إلى جميع الطلاب بتلك المدارس بفريق متدرب علي توقيع الكشف عن الطلاب في إطار من الوقاية والحماية.