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الثلاثاء 16 مارس 2021 الموافق 03 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«معاكسة فتاة» تصيب عامل بطعنة نافذة في الصدر بالدقهلية

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 05:24 م
أصيب عامل بطعنة نافذة
أصيب عامل بطعنة نافذة
الدقهلية : عمرو الحوتى
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أصيب عامل بطعنة نافذة بالصدر بقرية البجللت، التابعة لمركز منية النصر بالدقهلية على يد اثنين آخرين فى مشاجرة بينهما بسبب معاكسة فتاة.

تلقى اللواء رأفت عبد الباعث مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء مصطفى كمال مدير المباحث الجنائية يفيد بورود إشارة لمركز شرطة منية النصر من مستشفى منية النصر المركزي بوصول طارق على أحمد، 21 عامًا، عامل، مقيم قرية "البجلات" دائرة مركز منية النصر، مصابًا بجرح طضى نافذ بالصدر من الجانب الأيسر (ادعاء تعدى) وتم تحويله إلى مستشفى الطوارئ بالمنصورة.

وبانتقال الضباط إلى مكان البلاغ والفحص وسؤال والده 64 عامًا عامل، مقيم بذات القرية، اتهم كلأ من إبراهيم عبد الجليل محمد عبد الجليل، 40 عامًا، عامل ونجل شقيقته إبراهيم محمد الشربينى خضر، ٢٠ عاما عاطل، يقيمان بذات القرية بالتعدى على نجله بالضرب بقطعة زجاج بحوزة الثانى وإحداث إصابته على إثر حدوث مشادة كلامية بينهما بسبب معاكسة إحدى الفتيات.

بتقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة لقيام المصاب بمعاكسة كريمة الأول وتحرر عن ذلك المحضر رقم ٢١٧٧ ٢٠٢١ جنح مركز شرطة منية النصر، وجاري العرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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