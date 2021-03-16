رئيس البرازيل: القبض على رئيسة بوليفيا السابقة غير منطقي

قال الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو، الثلاثاء، إن إلقاء القبض على الرئيسة البوليفية السابقة "جانيني أنييس" في مطلع الأسبوع يبدو غير منطقي، مضيفا أنه يرى أن الوضع في بوليفيا يدعو للقلق.جاء ذلك في كلمة ألقاها بولسونارو في اجتماع لكتلة بروسول للتنمية الإقليمية التي تضم دولا مثل الأرجنتين وباراجواي.