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الثلاثاء 16 مارس 2021 الموافق 03 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

البرازيل: إعطاء 13.5 مليون جرعة من لقاح كورونا

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 05:36 م
لقاح كورونا
لقاح كورونا
وكالات
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أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء، الثلاثاء، أنه جرى إعطاء 13 مليونا و500 ألف جرعة من لقاحات فيروس كورونا في البرازيل حتى الآن.

وحسب البيانات المعلنة اليوم، يُقدر متوسط معدل التطعيم في البرازيل بـ428 ألفا و65 جرعة في اليوم الواحد.. وبهذا المعدل يتوقع أن يستغرق الأمر عامين لتطعيم 75% من سكان البلاد بلقاح من جرعتين.

وبدأت حملة التطعيم ضد الفيروس في البرازيل قبل نحو ثمانية أسابيع.

وفي سياق متصل، وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد إلى 11 مليونا و500 ألف حالة، وعدد الوفيات المرتبطة بالفيروس إلى 279 ألفا و286 حالة.

ومضى عام وأسبوعان منذ الإعلان عن أول حالة إصابة بفيروس كورونا في البرازيل.

ويشار إلى أن الجرعات وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة أو جرعتين.

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