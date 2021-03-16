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الثلاثاء 16 مارس 2021 الموافق 03 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تكريم نائب محافظ الإسكندرية بمناسبة يوم المرأة المصرية

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 05:21 م
تكريم نائب محافظ
تكريم نائب محافظ الإسكندرية
هبه عويضه
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شهدت الدكتورة جاكلين عازر، نائب محافظ الإسكندرية، الثلاثاء، الاحتفالية التي أقامتها وزارة التنمية المحلية برئاسة اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، اليوم بمناسبة يوم المرأة المصرية.

خلال الاحتفال كرم اللواء محمود شعراوي الدكتورة جاكلين عازر بصفتها إحدى القيادات النسائية العاملة في مجال التنمية المحلية بمناسبة يوم المرأة المصرية الذي نحتفل به في 16 مارس الجاري وذلك تواكبًا مع الاحتفالات بيوم المرأة العالمي الذي احتفل به العالم في 8 مارس.

كما كرم وزير التنمية المحلية، المهندسة نهى أحمد السيد الفائزة الحاصلة علي جائزة "أفضل موظفة حكومية عربية" بجائزة التميز الحكومي العربي في دورتها الأولى 2019-2020، والتي تشغل منصب مدير عام الإدارة العامة للمعلومات والتوثيق بديوان عام محافظة الاسكندرية.

أشارت عازر إلى أن تاريخ المرأة المصرية عبر العصور المختلفة تاريخ مشرف وحافل بالإنجازات وهو خير إثبات على نجاحاتها وتفوقها وكفاحها، لافتة أن المرأة المصرية تثبت كل يوم قدرتها على تحمل المسئوليتها الوطنية والإجتماعية كشريك فاعل في المجتمع المصري، متمنية لكل سيدة وفتاة مصرية أن تحقق ذاتها وأن تكون فخرًا لوطنها.

وأكدت نائب المحافظ، أن الدولة وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي، مدركة تماما للدور الفعال والقوي الذي تقوم به المرأة، للنهوض بوطنها، لافتة أن الدولة تعمل على تمكين المرأة ومنحها كافة الصلاحيات لتقوم بالمهام الموكل إليها على أكمل وجه وذلك من منطلق ثقة الدولة الكاملة في إدراك المرأة المصرية ووعيها بما يجب أن تقوم به.

جاء ذلك بحضور مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، والدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، ومانجستاب هايلي الممثل المقيم ومدير مكتب برنامج الغذاء العالمى في القاهرة، وآلاء الزهيرى مسئول العلاقات مع الجهات الحكومية فى البرنامج وعدد من نائبات المحافظين، وقيادات الوزارة والعمل المحلي بالمحافظات.
تكريم نائب محافظ الإسكندرية بمناسبة يوم المرأة المصرية
تكريم نائب محافظ الإسكندرية بمناسبة يوم المرأة المصرية
تكريم نائب محافظ الإسكندرية بمناسبة يوم المرأة المصرية
تكريم نائب محافظ الإسكندرية بمناسبة يوم المرأة المصرية
تكريم نائب محافظ الإسكندرية بمناسبة يوم المرأة المصرية
تكريم نائب محافظ الإسكندرية بمناسبة يوم المرأة المصرية

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