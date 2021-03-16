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الثلاثاء 16 مارس 2021 الموافق 03 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

اجتماع عاجل لمرشحي انتخابات «الأعلى للصوفية» اليوم

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 05:19 م
الصوفية
الصوفية
كتب : عمرو رشدى
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كشفت مصادر خاصة بالطرق الصوفية، عن عقد المشايخ المرشحين لانتخابات المجلس الأعلي للصوفية، لاجتماع عاجل مساء اليوم الثلاثاء، للتنسيق والترتيب للانتخابات المزمع عقدها خلال الفترة المقبلة.

وأوضحت "المصادر" أنه سيتم عقد الاجتماع في أحد مقرات الطرق الصوفية بوسط البلد بحضور عدد كبير من الشيوخ المرشحين للانتخابات الصوفية منهم "الدكتور علي جمعة والدكتور محمد أبوهاشم، والدكتور علاء أبوالعزائم، والشيخ سالم الجازولي، والمستشار عمرو العفيفي والشيخ عبدالخالق الشبراوي".

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