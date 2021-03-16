اجتماع عاجل لمرشحي انتخابات «الأعلى للصوفية» اليوم

كشفت مصادر خاصة بالطرق الصوفية، عن عقد المشايخ المرشحين لانتخابات المجلس الأعلي للصوفية، لاجتماع عاجل مساء اليوم الثلاثاء، للتنسيق والترتيب للانتخابات المزمع عقدها خلال الفترة المقبلة.وأوضحت "المصادر" أنه سيتم عقد الاجتماع في أحد مقرات الطرق الصوفية بوسط البلد بحضور عدد كبير من الشيوخ المرشحين للانتخابات الصوفية منهم "الدكتور علي جمعة والدكتور محمد أبوهاشم، والدكتور علاء أبوالعزائم، والشيخ سالم الجازولي، والمستشار عمرو العفيفي والشيخ عبدالخالق الشبراوي".