«القومي لأسر الشهداء» ينظم احتفالية بمناسبة يوم الشهيد

نظم المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين احتفالية بمناسبة يوم الشهيد اليوم الثلاثاء لتكريم عدد من الأسر بجزيرة الشاي بحديقة حيوان الجيزة.وقال اللواء أشرف الخطيب أمين عام المجلس، إن الدولة تقدر تضحيات الشهداء ودور أسرهم في المجتمع، معربا عن سعادته بلقائهم اليوم.وأكد أمين عام المجلس، أن أعمال تطوير وتحديث الخدمات المقدمة شهدت طفرة غير مسبوقة سواء على الصعيدين الطبي والإجتماعي أو من خلال التواصل الفعال مع الأسر.كما تقدم أمين عام المجلس بالتحية والتقدير لأمهات الشهداء بمناسبة عيد الأم قائلا " أنتم تاج فوق رؤوسنا".أحيا الاحتفالية فرقة النيل للموسيقى والفنون الشعبية حيث تم تقديم عدة فقرات من بينها التنورة والغناء والغناء الشعبي.وفي نهاية الاحتفالية قام أمين عام المجلس بتقديم الهدايا على أسر الشهداء والمصابين بحضور اللواء محمد رجائي رئيس الإدارة المركزية لحدائق الجيزة.عقب ذلك تم تنظيم جولة ترفيهية بحديقة الحيوان لأسر الشهداء والمصابين.