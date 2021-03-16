«حرارة وشبورة».. «الأرصاد» تكشف خريطة الظواهر الجوية الأسبوع المقبل

أكد محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، عن كون السبت، هو نهاية فصل الشتاء.وأضاف مدير إدارة التنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية أن البلاد حتى نهاية فصل الشتاء الحالى ستشهد مرور شبورة خفيفة على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.وفيما يلي ننشر خريطة الظواهر الجوية حتى الإثنين المقبل كما يلي:- يوم الأربعاء 17 مارس:شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة والسواحل الشمالية وشمال ووسط سيناءنشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية.اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط وارتفاع الموج من (4: 3 أمتار).- يوم الخميس 18 مارس:شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة والسواحل الشمالية وشمال ووسط سيناء.نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء.- يوم الجمعة 19 مارس:شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة والسواحل الشمالية وشمال ووسط سيناء.نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء.اعتبارا من السبت 20 مارس إلى الاثنين 22 مارس ارتفاع في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء بقيم تتراوح من (6- 8) درجات مئوية ليسود طقس حار شمالا شديد الحرارة جنوبا نهارا بارد ليلا.- يوم السبت 20 مارس:نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية.- يوم الأحد 21 مارس:أتربة عالقة نهارا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.- يوم الاثنين 22 مارس:نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية.