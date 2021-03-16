رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 16 مارس 2021 الموافق 03 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

«حرارة وشبورة».. «الأرصاد» تكشف خريطة الظواهر الجوية الأسبوع المقبل

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 05:56 م
حرارة وشبورة
حرارة وشبورة
طباعة
أكد محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، عن كون السبت، هو نهاية فصل الشتاء.

وأضاف مدير إدارة التنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية أن البلاد حتى نهاية فصل الشتاء الحالى ستشهد مرور شبورة خفيفة على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وفيما يلي ننشر خريطة الظواهر الجوية حتى الإثنين المقبل كما يلي:

- يوم الأربعاء 17 مارس:
شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة والسواحل الشمالية وشمال ووسط سيناء

نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية.

اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط وارتفاع الموج من (4: 3 أمتار).

- يوم الخميس 18 مارس:
شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة والسواحل الشمالية وشمال ووسط سيناء.

نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء.

- يوم الجمعة 19 مارس:
شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة والسواحل الشمالية وشمال ووسط سيناء.

نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء.

اعتبارا من السبت 20 مارس إلى الاثنين 22 مارس ارتفاع في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء بقيم تتراوح من (6- 8) درجات مئوية ليسود طقس حار شمالا شديد الحرارة جنوبا نهارا بارد ليلا.

- يوم السبت 20 مارس:
نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية.

- يوم الأحد 21 مارس:
أتربة عالقة نهارا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.

- يوم الاثنين 22 مارس:
نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 16-3-2021 فى البنوك المصرية

العالم يترقب.. «الصحة العالمية» تكشف متى وأين وُجد كورونا

برواتب تصل لـ8 آلاف جنيه.. حقيقة إعلان شركات البترول عن وظائف جديدة

تفاصيل جديدة في واقعة تعدي فتاة على زميلتها بمساعدة بلطجي بالمعادي

الصور

image description

سعد يثمن تكريم «التنمية المحلية» للقيادات النسائية بأسيوط

image description

محافظ أسيوط ورئيس المقاولون العرب يناقشون موقف المشروعات الجاري تنفيذها

image description

رئيس جامعة أسيوط يتفقد كلية الطب البيطرى

image description

نائب محافظ أسيوط يتفقد تركيب أعمدة الإنارة بقرى مركزى منفلوط وديروط

image description

محافظ أسيوط يطمئن على منظومة شبكات الأكسجين بمستشفى الصدر

الأكثر قراءة

برواتب تصل لـ8 آلاف جنيه.. حقيقة إعلان شركات البترول عن وظائف جديدة

تحذير من «مخدر جديد» يستخدم في الخطف.. الحكومة توضح الحقيقة

«علمية كورونا» تحذر: التناول المفرط للأدوية لمجرد الاشتباه يعرض للخطر

رابط الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي الإعلان العاشر

إنفوجراف

image description

تصريحات عبد الباسط حمودة في «واحد من الناس» (انفوجراف)

image description

الأمين العام لمجلس كنائس مصر يتولى مهام عمله اليوم

image description

المرأة المصرية على منصة القضاء (إنفوجراف)

image description

مع الاحتفال به.. أبرز أحداث اليوم العالمي للمرأة (إنفوجراف)

نجم الساعة

برعاية مصرية.. انعقاد الجولة الثانية من الحوار الوطنى الفلسطينى بالقاهرة

منوعات

نيزك سقط في جنوب الجزائر قبل قرن الأقدم من أصل بركاني

قصر باكنجهام: الأمير فيليب يغادر المستشفى عقب خضوعه لجراحة ناجحة

موعد مباراة الزمالك والترجي اليوم والقنوات الناقلة بدوري أبطال إفريقيا 2021

سنغافورة: لقاح كورونا مناسب للأشخاص الذين يعانون من حساسية غير شديدة

أيام زمان

«قُبلة» زيزى البدراوى التى انهت مسيرة مخرج يمنى

حكاية المذيعة التى تسببت فى أزمات بين أم كلثوم وزوجها

«رفع الأثقال والكرة الشراب» طفولة الفنانة زوزو نبيل

«إحنا مش عبيدكم».. صرخة مريم فخر الدين في وجه عادل إمام

مقالات الرأي
لواء.حمدى البطران
صعيد بدون سلاح
جمال-أسعد
قضية حقوق الإنسان
القس. رفعت فكرى
البابا فرنسيس ورسالة المصالحة
لواء. محسن الفحام
أبواق الضلال
المزيد

الثقافة

كريم كيلاني يناقش «الهروب من الطريق الدائري» بالنيل الثقافية غدا

غدا.. رضوى الأسود تناقش «بالأمس كنت ميتًا» بالنيل الثقافية

الثقافة تُسلم أعمال جائزة «المبدع الصغير» بفروع قصور الثقافة يدويًا

الخميس.. اللجنة الثقافية بنادي الصيد تحتفل بيوم المرأة المصرية