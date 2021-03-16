ارتفاع إصابات كورونا في أمريكا لـ 56649

أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة، خلال الـ24 ساعة الماضية، بـ 56649، ووفاة 740 شخصًا.وفقا للبيانات التي نشرتها الجامعة على موقعها الإلكتروني، سجلت البلاد 29496907 إصابات مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و535661 حالة وفاة منذ تفشي الوباء.وتتصدر الولايات المتحدة، دول العالم من حيث عدد المصابين بفيروس "كورونا" وعدد الوفيات.ويذكر أن منظمة الصحة العالمية صنفت فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، الذي ظهر بالصين أواخر العام الماضي، وباءً عالميا.