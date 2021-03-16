محافظ البحيرة: استرداد 316 فدانًا من غير الجادين بالنطرون

أكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، أن المحافظة حريصة على التعامل بكل حزم مع أشكال التعديات على أراضي أملاك الدولة وسحب الأراضى من غير الجادين منهم مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، لردع المخالفين واسترداد حق الدولة والشعب كاملًا.وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة وادي النطرون، برئاسة السيد حمزة واللجنة المشكلة لاسترداد أراضي أملاك الدولة، بالتنسيق مع مركز شرطة وادي النطرون باسترداد 4 قطع أراضى بمساحة 316 فدانًا و5 قراريط و9 أسهم من غير الجادين حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية ووضع لافتة أرض مستردة أملاك دولة عليهما.وأكد محافظ البحيرة استمرار تلك الحملات لاستعادة حق الدولة والشعب وعدم التهاون والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، للحفاظ على مقدرات الوطن وحق الشعب والأجيال القادمة منها.