حملة نظافة بشارعي التلفزيون والذهبي بـ«بياضية الأقصر»

قال محمد صحصاح، رئيس مركز ومدينة البياضية جنوب الأقصر، إنه في إطار توجيهات محافظ الأقصر مصطفى ألهم بالمتابعة المستمرة لأعمال النظافة والتجميل، شنت رئاسة مدينة البياضية حملة نظافة بشارع التلفزيون وشارع الذهبي.كما قامت إدارة النظافة والتجميل برفع ناتج تقليم الأشجار ورفع المخلفات من على جانبى الطريق، كما تم تقليم الأشجار فى طريق امتداد شارع التلفزيون على طول الطريق ورفع ناتج التقليم.قاد الحملة طه أبو القاسم مدير النظافة والتجميل بالمدينة.