حملة نظافة بشارعي التلفزيون والذهبي بـ«بياضية الأقصر»
الثلاثاء 16/مارس/2021 - 05:15 م
هدى الأميرطباعة
قال محمد صحصاح، رئيس مركز ومدينة البياضية جنوب الأقصر، إنه في إطار توجيهات محافظ الأقصر مصطفى ألهم بالمتابعة المستمرة لأعمال النظافة والتجميل، شنت رئاسة مدينة البياضية حملة نظافة بشارع التلفزيون وشارع الذهبي.
كما قامت إدارة النظافة والتجميل برفع ناتج تقليم الأشجار ورفع المخلفات من على جانبى الطريق، كما تم تقليم الأشجار فى طريق امتداد شارع التلفزيون على طول الطريق ورفع ناتج التقليم.
قاد الحملة طه أبو القاسم مدير النظافة والتجميل بالمدينة.
كما قامت إدارة النظافة والتجميل برفع ناتج تقليم الأشجار ورفع المخلفات من على جانبى الطريق، كما تم تقليم الأشجار فى طريق امتداد شارع التلفزيون على طول الطريق ورفع ناتج التقليم.
قاد الحملة طه أبو القاسم مدير النظافة والتجميل بالمدينة.