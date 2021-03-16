سعد يثمن تكريم «التنمية المحلية» للقيادات النسائية بأسيوط

أشاد عصام سعد، محافظ أسيوط، بتكريم اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، رئيس مركز ومدينة القوصية هويدا الشافعى والعديد من القيادات النسائية العاملة فى مجال التنمية المحلية خلال الاحتفالية التي أقامتها الوزارة اليوم بمناسبة يوم المرأة المصرية الذي نحتفل به في 16 مارس الجاري.جاء ذلك تواكبًا مع الاحتفالات بيوم المرأة العالمي الذي احتفل به العالم في 8 مارس، إضافة إلى ذكرى عيد الأم في يوم 21 مارس.ووجّه محافظ أسيوط الشكر للمرأة المصرية التى قدمت التضحيات للنهوض بالمجتمع وخلق جيل قادر على مواجهة التحديات واستكمال مسيرة التنمية وغرس قيم الولاء والانتماء وحب الوطن بين أفراد الأسرة لافتًا الى دعمه الكامل لدور المرأة المصرية وتمكينها فى مختلف القطاعات والمجالات لتحصل على مكانتها اللائقة ودورها الريادى.وأكد محافظ أسيوط دور المرأة البارز والقيادات النسائية وتميزهن فى العمل المحلى وتنفيذ مشروعات التنمية فى إطار خطة الدولة وفى اطار أهداف الحكومة واستراتيجيتها 2030 وبالتواكب مع أهداف التنمية المستدامة للامم المتحدة 2030 والتى تسعى لتعزيز دور المرأة وتمكينها، لافتًا إلى بذل المزيد من الجهد واتخاذ خطوات جادة لرفع مكانة القيادات النسائية وقدراتهن وتوعيتهن بالتحديات التي تواجه المرأة والتأكيد على سبل دعم وتعزيز برامج تمكين المرأة على المستوي المحلي اقتصاديا واجتماعيًا وصحيًا وثقافيًا، مشيدًا بالمبادرات الرئاسية لتمكين المرأة بمختلف قرى ومراكز المحافظة وهو الأمر الذي من شأنه المساهمة بشكل مباشر في تطوير الريف المصري وتحقيق رؤية رئيس الجمهورية المتكاملة لتطوير القرية المصرية ورعاية أبنائها وتعزيز قدراتها في مشروع تطوير صعيد مصر.