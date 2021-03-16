جامعة القناة تبدأ تسليم تصميمات منظومات الجامعة الذكية

أكد الدكتور أحمد زكي، رئيس جامعة قناة السويس، أن خطة الجامعة فيما يخص مشروع التحول الرقمي بالجامعة وميكنة كامل قطاعات الجامعة تأتي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعزيز التحول الرقمي والميكنة الإلكترونية لجميع المؤسسات التعليمية، وتنفيذا لبروتوكول التعاون المشترك بين الجامعة والهيئة العربية للتصنيع لتواكب استراتيجية الجامعة وغاياتها لتكون أول جامعة ذكية في مصر.وأوضح أنه يتم تنفيذ خطوات المنظومات المقترحة من خلال قاعدة بيانات واحدة متكاملة تتيح لجميع منتسبي الجامعة من طلاب (مرحلة ما قبل التخرج والدراسات العليا) وأعضاء هيئة التدريس، والإداريين التعامل مع جميع هذه الأنظمة والاستفادة من خدماتها من خلال صفحة شخصية لكل مستخدم تتيح له التعامل مع هذه الأنظمة، واستخراج البيانات والتقارير والمستندات اللازمة.وأعلن الدكتور أمير مهنا، مدير وحدة التحول الرقمي، أنه تم الانتهاء من تنفيذ التصميمات الخاصة بمنظومة الحضور والانصراف، المراسلات، الصيانة، المدن الجامعية، الحملة الميكانيكية والشؤون الإدارية وتم البدء في تسليم التصميمات الخاصة بمنظومات التحول الرقمي تباعًا من قبل الشركة المنفذة.أكد تامر حسنين، نائب مدير وحدة التحول الرقمي أنه جاري عقد عدة جلسات لمناقشة التصميمات مع مديري الإدارات بالجامعة لمناقشة التعديلات المطلوبة على المنظومات والتأكد من ملاءمة التصميمات التي نفذتها الهيئة العربية للتصنيع للاحتياجات الفعلية للجامعة، والتي تم مناقشتها خلال المرحلة الأولى من تحليل الفجوة واستكمال المرحلة الثانية من المشروع (مرحلة التصميم )، استعدادًا للتنفيذ الفعلي للمشروع في المرحلة الثالثة.