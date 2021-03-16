محاضر وإزالات إدارية في حملة مكبرة بشوارع إسنا
الثلاثاء 16/مارس/2021 - 05:14 م
هدى الأميرطباعة
شنّت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا، جنوب الأقصر، برئاسة إبراهيم نصير، الثلاثاء، حملة مكبرة شملت المرور على شوارع المدينة والقرى وخلال الحملة تم المرور على المقاهي وتم ضبط 21 شيشة.
كما أسفرت مجهودات الحملة عن تحرير ٩ محاضر إشغال طريق وعدد 5 محاضر بائع متجول وعدد 5 محاضر نظافة عامة وتنفيذ ١٨ إزالة إدارية، وتحرير 3 محاضر، وذلك في إطار مواجهة مخالفات الإجراءات الوقائية المتبعة لمكافحة فيروس كورونا.
شارك في الحملة عبد الرحيم طايع، نائب رئيس المركز بالتنسيق مع شرطة المرافق بقيادة النقيب محمد فتحي وقسم الإشغالات بالمركز.
كما أسفرت مجهودات الحملة عن تحرير ٩ محاضر إشغال طريق وعدد 5 محاضر بائع متجول وعدد 5 محاضر نظافة عامة وتنفيذ ١٨ إزالة إدارية، وتحرير 3 محاضر، وذلك في إطار مواجهة مخالفات الإجراءات الوقائية المتبعة لمكافحة فيروس كورونا.
شارك في الحملة عبد الرحيم طايع، نائب رئيس المركز بالتنسيق مع شرطة المرافق بقيادة النقيب محمد فتحي وقسم الإشغالات بالمركز.