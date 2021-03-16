محاضر وإزالات إدارية في حملة مكبرة بشوارع إسنا

شنّت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا، جنوب الأقصر، برئاسة إبراهيم نصير، الثلاثاء، حملة مكبرة شملت المرور على شوارع المدينة والقرى وخلال الحملة تم المرور على المقاهي وتم ضبط 21 شيشة.كما أسفرت مجهودات الحملة عن تحرير ٩ محاضر إشغال طريق وعدد 5 محاضر بائع متجول وعدد 5 محاضر نظافة عامة وتنفيذ ١٨ إزالة إدارية، وتحرير 3 محاضر، وذلك في إطار مواجهة مخالفات الإجراءات الوقائية المتبعة لمكافحة فيروس كورونا.شارك في الحملة عبد الرحيم طايع، نائب رئيس المركز بالتنسيق مع شرطة المرافق بقيادة النقيب محمد فتحي وقسم الإشغالات بالمركز.