«التعليم» تطمئن أولياء الأمور بشأن «إقرار الاستمارة الإلكترونية»

علق محسن عبد العزيز رئيس قطاع الجودة وتكنولوجيا المعلومات، بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على التساؤلات المتداولة والمخاوف بشأن إقرار الثانوية العامة.وأكد خلال تصريحات له بجروب "ادعم طارق شوقي عبر الواتس اب"، أن الإقرار الموجود بالاستمارة ليس بجديد وهو من محتويات الاستمارة الورقية ولكن نظرا لإلغاء الاستمارة الورقية تم وضع محتويات الاستمارة الورقية إلكترونيا لأول مرة وهذا ليس خاصا بالامتحانات الالكترونية وليست شئ جديد".كان قد تداول الإقرار بشأن إلزام ولي الأمر والطالب بالإمضاء على عقوبات مكافحة الغش بالامتحانات، وإلزامهم باستلام درجات الامتحان من المدرسة والإدارة فقط.