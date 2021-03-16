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الثلاثاء 16 مارس 2021 الموافق 03 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«التعليم» تطمئن أولياء الأمور بشأن «إقرار الاستمارة الإلكترونية»

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 05:13 م
الدكتور طارق شوقي
الدكتور طارق شوقي
نورهان عبدالرحمن
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علق محسن عبد العزيز رئيس قطاع الجودة وتكنولوجيا المعلومات، بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على التساؤلات المتداولة والمخاوف بشأن إقرار الثانوية العامة.

وأكد خلال تصريحات له بجروب "ادعم طارق شوقي عبر الواتس اب"، أن الإقرار الموجود بالاستمارة ليس بجديد وهو من محتويات الاستمارة الورقية ولكن نظرا لإلغاء الاستمارة الورقية تم وضع محتويات الاستمارة الورقية إلكترونيا لأول مرة وهذا ليس خاصا بالامتحانات الالكترونية وليست شئ جديد".

كان قد تداول الإقرار بشأن إلزام ولي الأمر والطالب بالإمضاء على عقوبات مكافحة الغش بالامتحانات، وإلزامهم باستلام درجات الامتحان من المدرسة والإدارة فقط.

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