«المنشآت الفندقية»: نحترم حكم الحل ونساند لجنة تسيير الأعمال

قال هشام الشاعر عضو غرفة المنشآت الفندقية، إن الغرفة تحترم أحكام القضاء، مؤكدا على مساندة كافة الأعضاء للجنة تسيير الأعمال المقرر تشكيلها عقب حكم القضاء الإداري بحل مجلس إدارة الغرفة.وأضاف «الشاعر» في تصريحات صحفية، أن مجلس الإدارة الحالي مستمر في عمله لحين تعيين لجنة لتسيير الأعمال، مشيرا إلى غرفة القتوى والتشريع أفادت بأن الحل ينطبق على غرفة الفنادق فقط وليس الاتحاد العام للغرف السياحية، ولكن مجلس الإدارة ينتظر قرار الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار لتنفيذه فورا.وأيدت المحكمة الإدارية العليا، حكم الدرجة الأولى بحل مجلس إدارة غرفة الفنادق، في الدعوى رقم ٩١١ لسنة ٧٣ قضائية، وأصدرت حكما نهائيا بإلغاء قرار الدعوة للانتخابات الأخيرة، وما يترتب عليه من حل المجلس فورا، حيث ألغت قرارى وزير السياحة رقم: ٥٢٠ و٥١٥، الخاصين بالدعوة للانتخابات والتمثيل الفئوي، بعد أن رفضت الطعون المقدمة من الوزير واتحاد الغرف السياحية وغرفة الفنادق، لتصدر حكما نهائيا باتا بالحل.