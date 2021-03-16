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الثلاثاء 16 مارس 2021 الموافق 03 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

استخراج 9025 بطاقة خدمات متكاملة لذوي الهمم بالإسكندرية

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 05:12 م
اللواء محمد الشريف
اللواء محمد الشريف
هبه عويضه
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كلّف اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية الجهات التنفيذية المسؤولة عن استخراج بطاقات الخدمات المتكاملة لذوي الهمم بسرعة استخراج البطاقات للأشخاص ذوى الإعاقات الشديدة وبالغة الشدة طبقًا لاشترطات المرحلة الأولى، لافتًا إلى أنه تم استخراج 9025 بطاقة، حتى الآن، في محافظة الإسكندرية.

وقال الشريف إن المحافظة حريصة على رعاية ذوى الاحتياجات وإعطائهم جميع الحقوق التي تكفل لهم حياة إنسانية كريمة تمكنهم من الاندماج في المجتمع والاستفادة من إمكانياتهم وقدراتهم وطاقتهم الإبداعية كأعضاء فاعلين في المجتمع في ظل اهتمام القيادة السياسية وجميع أجهزة الدولة بهم لدعمهم وضمان حقوقهم الإنسانية والصحية والاجتماعية بما يعمل على تحسين حياتهم وتطورها بصورة تكسبهم الثقة بالنفس وبالمجتمع.

أكد محافظ الإسكندرية أن بطاقة الخدمات المتكاملة لها العديد من المميزات التي تضمن لذوي الهمم حياة كريمة؛ منها أنها تعمل على توفير معاش تكافل وكرامة، وتسهل له لهم عمل القومسيون الطبي للحصول على السيارات، وكذلك تضمن لذوي الهمم الحصول على وحدة سكنية ضمن نسبة 5% من مديرية الإسكان الاجتماعي، كما تضمن توفير الفرد 50% من قيمة التذاكر بالمواصلات العامة، وتخفيض ساعات العمل ساعة عن قرنائه مدفوعة الأجر في أي مصلحة حكومية او قطاع خاص، كما تمكن الشخص من ذوي الهمم من الجمع بين معاشين من المعاش التأمين، وكذا دخول المتنزهات الحكومية والمسارح العامة.

وأوضحت ماجدة جلالة، مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية، أنه يمكن لأي شخص من ذوي الهمم التقديم للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة من خلال الموقع الرسمي http:rdis.moss.gov.eg أو من خلال التوجه إلى أقرب مكتب تأهيل مهني بالنسبة للحالة، وتقديم تقرير طبى من مستشفى عام او قوات مسلحة او شرطة، و3 صور شخصية و3 صور بطاقة و3 صور بطاقة للوصي في الإعاقة الذهنية والبصرية و3 صور من كل تقرير.

يأتي ذلك في إطار اهتمام محافظة الإسكندرية برئاسة اللواء محمد الشريف بتقديم أوجه الدعم والرعاية اللائقة للأشخاص من ذوي الهمم "ذوي الاحتياجات الخاصة"، وتنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بتفعيل قانون حقوق الاشخاص ذوى الإعاقة رقم (10) لسنة 2018 ولائحته التنفيذي.

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