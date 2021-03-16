اللجنة العسكرية الليبية تطالب مجلس الأمن بطرد المرتزقة

أكدت اللجنة العسكرية المشتركة الليبية "5+5" استمرار مناقشاتها بشأن إخراج المرتزقة وإزالة الألغام وفتح الطريق الساحلي، ومعالجة ملف الأسرى والمعتقلين.وطالبت اللجنة، في بيانها الختامي عقب اجتماع لها بمدينة سرت، مجلس الأمن الدولي والدول المتابعة لمخرجات مؤتمر برلين بإلزام جميع الأطرف التي لها مقاتلون ومرتزقة بسحبهم فورا من الأراضي الليبية.وذكرت اللجنة أنها ستجتمع قريبًا لتقييم الجاهزية لفتح الطريق الساحلي في مدة أقصاها أسبوعان، والذي يربط بين شرقي وغربي البلاد.وكشف البيان عن مناقشة أعضاء اللجنة مع الفريق الأممي محددات عمل المراقبين الدوليين على الأراضي الليبية والذين يشرفون على وقف إطلاق النار.