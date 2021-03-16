«الزراعة»: إنتاج صنف طماطم أجياد محلي

قالت وزارة الزراعة إنه تم إنتاج صنف طماطم أجياد من الإنتاج المحلي للبرنامج القومي لتقاوي الخضر، لأول مرة بعد أن كنا نستورد كل التقاوي من الخارج.وأضاف في بيان اليوم إنتاج فدان الطماطم بالتقاوي المحلية يتجاوز 60 طن والارتفاع أكثر من 4 متر، كما أن هذه التقاوي تتميز أيضا بتحملها لأجواء مناخية مختلفة وقاوم الإصابة بالأمراض، ويتم الزراعة بها حاليا في مصر وبالمزارع المصرية ببعض الدول الأفريقية.