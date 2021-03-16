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الثلاثاء 16 مارس 2021 الموافق 03 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

صالح افحيمة: ليبيا تتعافى بعد منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 05:11 م
مجلس النواب الليبي
مجلس النواب الليبي
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اعتبر عضو مجلس النواب الليبي صالح افحيمة، اليوم الثلاثاء، أن بلاده تتعافى بعد منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية في سرت وأداء اليمين الدستورية في طبرق ثم تسليم السلطة في العاصمة طرابلس.

وقال افحيمة- وفقا لما أوردته بوابة "إفريقيا" الليبية- إن المشاهد الحضارية تتوالى من سرت قلب ليبيا النابض إلى طبرق دار السلام، واليوم في طرابلس حاضرة الوطن عروس البحر والنهر، موجها الشكر لكل من ساهم ويساهم في ذلك.

وجرت اليوم الثلاثاء مراسم التسليم والاستلام بين المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق برئاسة فائز السراج، والمجلس الرئاسي الليبي الجديد برئاسة محمد المنفي وحكومة الوحدة الوطنية برئاسة محمد الدبيبة.

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