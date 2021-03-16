سفير اليابان لرئيس «المؤتمر»: نتطلع لتوسيع أوجه التعاون مع مصر

أكد سفير اليابان لدى القاهرة ماسكي نوكي، تطلع بلاده لتوسيع أوجه التعاون مع مصر، لافتا إلى أن العلاقات بين البلدين قوية وراسخة.جاء ذلك خلال لقائه اليوم الربان عمر المختار صميدة رئيس حزب المؤتمر وعضو مجلس الشيوخ يرافقه أحمد خالد نائب رئيس الحزب للإدارة المركزية وأحمد عصام مستشار رئيس الحزب للاتصال السياسي والبرلماني بمقر السفارة اليابانية بالقاهرة.وقال الربان عمر المختار صميدة، إن اللقاء تناول شرح رؤية الدولة المصرية وجهود الرئيس عبد الفتاح السيسي في البناء والتنمية وتهيئة مناخ الاستثمار.وأضاف أن الجانبين تناولا قضايا التبادل الاقتصادي والثقافي وسبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والتوسع في نقل التجربة اليابانية في التعليم والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.ومن جانبه؛ رحب السفير الياباني لدى القاهرة بتبادل الآراء والاستماع إلى الرؤية والتجربة المصرية من جانب حزب المؤتمر باعتباره أحد الأحزاب السياسية الفاعلة في المجتمع المصري لافتا إلى ضرورة تعزيز التبادل الثقافي على جميع الأصعدة وإعطاء فرصة أكبر للشباب في الاطلاع على الحضارة المصرية.