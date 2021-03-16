هاشتاج «الولاية حقي».. صرخة السيدات لتعديل قانون الأحوال الشخصية

◄ أميرة: نشعر بـ"المعايرة" من المجتمع

◄ وفاء: المعاناة في سبيل الأوراق الرسمية

◄ نهى: المراة ليست ناقصة الأهلية

◄ نهاد أبو القمصان: قانون الأحوال الشخصية شايف الستات «فراغ»

◄ أحد علماء الأزهر يرد على هاشتاج «الولاية حقي»

صرخة أطلقتها نساء، مصر بإطلاقهن عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، هاشتاج الولاية حقي، وذلك عقب مناقشة بعض من تعديلات لقانون الأحوال الشخصية،جاءت دعوة الهاشتاج من «مؤسسة المرأة والذاكرة»، وهي مؤسسة مكونة من مجموعة باحثين مهتمين بتغيير صورة المرأة النماطية في الثقافة المصرية السائدة.ووجهت الصفحة الرسمية للمؤسسة عبر حسابها بيان تدعو فيه النساء لنشر قصصهن عبر هاشتاج «الولاية حقي»، قائلة: "إقرار حق الولاية للنساء على أنفسهن وأطفالهن ضرورة ومطلب أساسي، لذا نوجه دعوة للنساء المصريات، لكل من اصطدمت بتعليمات أو قوانين ظالمة في تعاملها مع مدرسة أطفالها، أو مؤسسات الدولة، أو البنوك، أو المحاكم، لأن ليس لديها حق الولاية على نفسها وأولادها، بمشاركة حكايتها ونشرها على وسائل التواصل الاجتماعي لكي نسلط الضوء على الآثار المترتبة على هذا الوضع الظالم ولكي نصحح المسار من أجل إصدار قانون أحوال شخصية يليق بمصر والمصريين".نسرد هنا بعض روايات النساء اللاتي اصطدمن بقانون الأحوال الشخصية حول احقيتهن في الولاية، والتي سجلوها على هاشتاج" الولاية_حقي"، كما نرصد تفاعل المواطنين مع هذا الهاشتاج ورد علماء الدين.تقول أميرة حسن" لما بنتى وصلت أولى ثانوى كانت هى الدفعة اللى المفروض تستخدم التابلت، لما التابلت وصل المدرسة بلغوا الطلبة أن الأب لازم هو اللي يجى يستلم التابلت لأنه ولى الأمر وكان فى قرار من وزارة التعليم إن استلام التابلت فى المدارس عن طريق ولى الأمر اللى هو فى عرفهم (الأب) الطلبة وقتها سألوا إدارة المدرسة فى حالة عدم وجود الأب لأي أسباب هل ينفع الأم؟ الإدارة رفضت، وكان الإجراء البديل العم أو الجد من الأب، يعنى برضه الأم مش من حقها تستلم ومش من حقها تكون ولى أمر بنتها.تتابع: وقتها إحنا الأمهات، واللى ظروفنا تتشابه فى عدم وجود الأب.. اعترضنا على القرار المهين لينا كأمهات، وبعد حملة اتعملت ورسائل اتوجهت لوزير التعليم من الامهات الغاضبات.. قرر تعديل القرار بأن يكون ولى الأمر أب أو أم.وتضيف"الموقف دا خلانى احس انى ست مش كاملة فى نظر الدولة.. إنى ست مالهاش لازمة، حسيت بالنقص.. بالمعايرة من المجتمع والنظام، وده لأني مجرد انى ست بربى بنتى لوحدي. كان احساس بالقهرة والكسرة صعب أوى"، لتختم بقولها "الولاية حق لكل ام اختارت تربى عيالها وتتحمل مسئوليتهم، الولاية حق لكل ست بتعانى وتعافر ولسه بتعانى وتعافر".وفاء أحمد دونت هي الأخرى شهادتها على الهاشتاج قائلة: "عشت عمري كله شايفه أمي بتقوم بدور الأب والأم متحملة مسؤوليتي أنا وتلاته أخواتي بكل ما تحمله كلمة مسؤولية من معنى، ودا من قبل حتى ما يكون في قرار رسمي بالانفصال، وطبعا بدون أي دعم من اي شخص سواء قريب أو بعيد.تتابع: كنت بشوفها بتعاني حرفيا عشان تنقل حد منا من مدرسة لأخرى أو تعمل أي ورقة رسمية ودا لأن الولاية بشكل كامل للأسف بتروح للأب "حتى لو مش موجود ياجماعة"، والقانون ملوش دعوة بقى بأي وضع تاني.وتختم" افتكر أقل حق من حقوقها هي وستات كتير كانوا في نفس ظروفها أخذ كافة القرارات أو الإجراءات التي تخص أبنائهم وتكون الولاية والوصاية من حقهم".نهى سمير تقول على صفحة الهاشتاج أيضًا: "بنتي في كي جي 1 كانت في مدرسة مش عاجباني، وكنت مرتبة نفسي أنه بس السنة تخلص وانقلها لمدرسة تانية، كنت فاكرة الموضوع بسيط يعني ده كي جي ومن مدرسة خاصة لمدرسة خاصة برضه في نفس الإدارة التعليمية، طلع أن نقل الهرم من مكانه أسهل من الحكاية دي لفيت على مكاتبواتبهدلت من المدرسة دي للمدرسة دي للإدارة، وفي الآخر قالولي هاتي الأب، ولازم الأب يمضي بالموافقة" تتابع عملت المستحيل ودفعت فلوس كتير علشان اعرف انقلها وماعرفتش.وتضيف"بعد كل ده هل أنا يعني اللي ادفع المصاريف وانا اللي اجري، وفي النهاية حركتنا مقيدة بالأب، لما العذاب ده كله في كي جي امال في باقي المراحل هشوف ايه؟حسيت اني حد فاقد الاهلية.. هل من العدل ان اشقى واتعب واجري وكل ده يطير في الهوا لان القانون شايف اني مش اهل لتقرير حياة بنتي اللي شيلتها في بطني.المحامية الكبيرة نهاد أبو القمصان سجلت هي الأخرى شهادتها على الهاشتاج قائلة" الولاية حقى بس أنا كنت بأصر أن زوجى الدكتور حافظ أبو سعده رحمه الله هو اللى يخلص كل مصالح الأولاد، علشان هو كمان يعرف ويفهم ويؤمن بالتغيير.وتضيف: محدش يعرف تطبيقات النصوص القانونية غير اللى ايده فى التطبيق، بينزل المحاكم وانا من اول شغلى فى المحاماة عرفت ان قانون الاحوال الشخصية شايف أن الستات هوا، فراغ، كائنات ليس لها أى حقوق لا شخصية قانونية لنفسها ولا صلة قانونية لابناءها، خادمات تغير حفاضات العيال فقط مهما كان منصبها او علمها او خبرتها فقررت هلتزم بالقانون ومش همشى حالى وأخلص مصالح أولادى القانونية بالعشم، علشان زوجى كمان الدكتور حافظ ابو سعده رحمه الله يعرف ويكون مقتنع ومدافع عن حقوق النساء، والرجال كمان مهم يعرفوا خطورة التمييز ضد النساء عليهم.قررت أنه بالإضافة للعمل بنشر الوعى كعمل عام فعلى المستوى الشخصىي كنت أخلى زوجى هو اللى يروح يخلص اي مصلحة تخص الأولاد بنفسه، يطلع شهادات ميلاد الاحوال المدنيه، شهادات المدارس، يروح معاهم يطلعو بطاقاتهم الشخصية، وكان يبقى متضرر جدا لان يومه بيضيع ومصالحه بتقف، واكثر من مرة يطلب يعمل ليا توكيل رسمى عام فيه النص على الولاية على الاولاد اقوله لا دا حل فردى، احنا محتاجين حل جماعى انسانى لكل النساء وكل الرجال.لتنصح نهاد في خاتمة منشورها "ناضلي من اجلى ومن اجل كل ست محترمة وكل راجل محترم فى البلد".وردًا على هاشتاج الولاية_حقي قال الشيخ أحمد الترك من علماء الأزهر الشريف في حديثه لـ"الدستور" إن الولاية الطبيعية هي ولاية الزوج وهي تكليفات وليس تمييزًا، مضيفًا أنه مثل أن للزوج حقوق مثل الولاية، فعليه أولًا واجبات لابد القيام بها، موضحًا أن ما يحدث من بعض الأزواج من التهرب من مسئوولياتهم مثل الإنفاق على الأسرة، ومراعاتها هو خلل في تطبيق هذه الولاية، وليس عيبًا بنصوص الشريعة، وأشار إلى أنه مثلما يوجد أزواج لا يقومون بما تتطلبه به الولاية من حقوق، فهناك أزواجًا آخرين، يعطون لهذه الولاية حقها ويوفون بحقوق أبنائهم كاملة، حتى ولو كانوا منفصلين عن الزوجة.لذا أشار الترك إلى أن ما نحتاج إليه هو تعديل تطبيق قانون الولاية بما يتناسب مع كل حالة، وذلك دون المساس بقواعد الشريعة الرئيسية، موضحًا أن كل سيدة متضررة من ولاية الرجل بأسباب ودوافع حقيقية عليها اللجوء إلى القضاء وإقامة دعوى إسقاط الولاية عن زوجها، وهنا يجب على القضاء النظر في أسباب ودوافع هذه الدعوى والحكم العادل فيها، مؤكدا أنه بالطبع ليست الولاية دائما للزوج فهي تسقط منه في حالات عدة مثل السفه وغيره، وهنا تنتقل الولاية إلى الزوجة.وختم الترك حديثه موجهًا النصيحة أنه لا ينبغي أن نتناول التعديلات في قانون الأحوال الشخصية من منظور عاطفي، وإلا ستكون النتائج خطيرة، ضاربًا المثل بسؤاله ماذا لو كانت الأم سفيهة؟ فهي في هذه الحال ينبغي هي الأخرى أن يسحب منها الولاية إذا كانت لها، لذا فحكم الولاية الأصلي هو للرجل لمسئوليته عن رعيته، وهذا واجبه، أما في حال حدوث خلل في القيام بهذا الواجب، فهنا الاحتكام الى القضاء هو الضرورة وتعديل القانون حسب اقتضاء كل حالة عن غيرها.الجدير بالذكر أن هناك قانونيًا العديد من الأعمال التي لا يمكن للمرأة أن تقوم بها بمفردها دون إذن من الزوج.فعملية إزالة الرحم لا يمكن أن تتم دون اذن كتابي من الزوج، وكذلك عملية ربط المبايض كوسيلة منع حمل لا تجوز بدون إذن كتابي من الزوج، وكذلك فتح حسابات في البنوك لاولادها لا يتم أيضًا بدون إذن الزوج.والتقديم لأولادها في مدارس (بدون حكم قضائي ب ولاية تعليمية)، كما لا تستطيع أن تزوج نفسها أو تطلق نفسها بدون ولي.المرأة كذلك لا يمكنها تغيير صوره جواز سفر صورة بطاقة إلي صورة جديدة بدون حجاب بدون أذن من زوج أو أب، كما أنه لا يمكنها تسجيل أطفالها في الأحوال المدنية الأب هو المسموح له فقط بتسجيلهم.أما في حال طلب الزوجة الخلع فعليها أن تتنازل عن كل شئ، لكي يمكنها رفع قضية الطلاق للضرر، كما أن المرأة لا يمكنها التحكم في ورث أطفالها القصر.