محافظ مطروح يوجه بأهمية التوعية بدور «القومي للسكان»

التقى اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، الثلاثاء بمكتبه، إيمان لملوم مدير فرع المجلس القومى للسكان؛ للوقوف على آخر البيانات والإحصائيات السكانية بالمحافظة.ووجه محافظ مطروح بأهمية التوعية بدور المجلس القومي للسكان مع مشاركته للعديد من الجهات من اجل توفير المعلومات اللازمة لاتخاذ قرارات أو إقامة مشروعات.