تزامنًا مع ذكراه.. محطات في حياة البابا شنودة الثالث

تُحيي الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، غدًا الأربعاء، الذكرى التاسعة لرحيل البابا شنودة الثالث، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية الـ117.وقال ماجد كامل الباحث في التراث القبطى إن قداسة البابا شنودة الثالث تميز – من ضمن ما تميز باهتمامه الشديد بالعمل العام؛ فلقد آمن قداسته أن رجل الدين الحقيقي لا يعيش في معزل عن المجتمع؛ وأنما يتفاعل معه ومع قضاياه.وتابع: ومن هنا فلقد حرص قداسته منذ رسامته أبًا وبطريركا في 14 نوفمبر 1971 على الاهتمام بالمجتمع ومشاكله؛ بل ودعا ابناءه الأقباط ايضا إلى الاندماج في المجتمع والتفاعل مع قضاياه ؛ ففي شهر مايو 1994 وأثناء لقاء قداسته مع أعضاء مجلس الشعب تحدث معهم عن مشاكل وقضايا الشباب وكيفية مواجهتها مما أثار إعجاب الحاضرين جميعا.وتابع: في شهر أغسطس 1994 انعقد بالقاهرة المؤتمر العالمي للسكان فأصدر قداسته بيانا حول المؤتمر حدد فيه موقف الكنيسة القبطية الارثوذكسية من القضايا المثارة بالمؤتمر بالإضافة إلى اهتمام قداسته بالفنون؛ افتتح قداسته في يوم الاثنين 23 ديسمبر 1996 معرضا للوحات فنية قبطية أقيم بقاعة بيكاسو وحضره فضيلة الإمام الأكبر الدكتور الشيخ محمد سيد طنطاوي شيخ الجامع الأزهر.وتابع ماجد كامل: في يوم الثلاثاء الموافق 19 مارس 1997 وبدعوة من الأستاذ هشام عباس رئيس جمعية المدمنين ومحاربة الإدمان؛ قام قداسته بإلقاء محاضرة حول مخاطر الإدمان حضرها عدد كبير من رجال الدين المسيحي والإسلامي ورجال الفن والإعلام.مضيفًا: في يوم 25 مارس 1997 وبدعوة من الأستاذ الدكتور عبد الوهاب عبد الحافظ رئيس جامعة عين شمس والأستاذ الدكتور محمود عودة عميد كلية الآداب في ذلك الوقت استجاب قداسته للحضور والمشاركة في ندوة عقدت بالكلية بعنوان (المحبة والتسامح في الأديان ) قوبلت بترحاب كبيرمستكملا: عندما أثيرت قضية الاستنساخ؛ عقد مؤتمر طبي كبير حول رأي الدين المسيحي والإسلامي في هذه القضية وعلاقتها بالهندسة الوراثية وذلك في يوم 5 يونيو 1997 ؛ ولقد افتتح المؤتمر الاستاذ الدكتور احمد عمر هاشم رئيس جامعة الأزهر والأستاذ الدكتور عبد الوهاب عبد الحافظ رئيس جامعة عين شمس في ذلك الوقت.أما عن نموذج للشخصية المتكاملة للبابا شنودة الثالث فقال ماجد كامل: دعت المسيحية إلى الحياة التكاملية بين الروح والنفس والجسد والعقل والعلاقات؛ فلقد قيل عن السيد المسيح إنه كان يتقدم في الحكمة والقامة والنعمة عند الله والناس.وتابع: لقد كان قداسة البابا شنودة الثالث نموذجا رائعا لهذا التكامل؛ فنحن نرى في حياة قداسته هذا التكامل الرائع؛ وفي هذا المقال سوف نعرض لبعض مظاهر هذا التكامل في حياة قداسته كما يظهر سواء في فكره أو مواقف من حياتهمضيفًا: فقداسته كان نموذجا رائعا نموذجا رائعا للشخص الممتليء روحيا؛ فلقد نذر نفسه للحياة التكريس منذ فجر شبابه؛ وفور تخرجه من الكلية الاكليركية عام 1949؛ وكان عمره وقتها حوالي 26 عاما؛ فلقد استقال من عمله ليتفرغ لخدمة الرب من خلال تكريس حياته للتدريس في الكلية الاكليركية؛ كذلك خدمة التربية الكنسية في كنائس شبرا؛ ولم يكتف قداسته بذلك؛ بل اشتاقت نفسه أكثر للحياة الرهبنة؛ فتوجه إلى دير السريان طالبا الرهبنة في 18 يوليو 1954؛ وكان عمره وقتها حوالي 31 عاما؛ ولم يكتف بذلك بل خرج إلى حياة الوحدة طالبا التوحد في مغارة في الجبل؛ ولم يخرج من المغارة إلا عندما طلبه قداسة البابا الراحل المتنيح البابا كيرلس السادس لينضم إلى السكرتارية الخاصة بقداسته تمهيدا لرسامته أسقفا للمعاهد الدينية والتربية الكنسية في 30 سبتمبر 1962.وتابع: منذ ذلك الوقت يقيم اجتماعا أسبوعيا لدراسة الكتاب المقدس والعظات الروحية المتنوعة ؛ وبعد أن أقامه الرب بابا وبطريركا للكرازة المرقسية في 14 نوفمبر 1971 ؛ لم ينقطع قداسته عن الأجتماع ؛ بل استمر يقيمه أسبوعيا كل يوم جمعة ؛ ثم كل يوم أربعاء بعد ذلك ؛ ولم ينقطع قداسته عن هذه العادة ؛ فمازال يقيم اجتماعه الاسبوعي الذي يحضره الآلاف.