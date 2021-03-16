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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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تحذيرات من «ثورة جياع».. ماذا يحدث في اليمن؟

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 05:57 م
ثورة جياع
ثورة جياع
سميرة إبراهيم
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اقتحم متظاهرون، اليوم الثلاثاء، القصر الرئاسي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، بجنوب البلاد.

وأعرب المتظاهرون أنهم يعانون إثر انهيار الخدمات وتدهور الأوضاع المعيشية، وذلك خلال اقتحامهم بوابات قصر «معاشيق» الرئاسي في عدن، وهم يرددون هتافات مناهضة للحكومة.

◄ أسباب التظاهرات

في ذلك السياق، قال عبد الرحمن المسيبلي رئيس المركز الاستشاري للحقوق والحريات، ومقره مدينة «جنيف»، إن زحف المواطنون في مدينة عدن ودخولهم مقر الحكومة اليمنية في منطقة معاشيق، صباح اليوم، هو نتيجة لفشل الحكومة اليمنية في تأدية مهامها الدستورية تجاههم والمتمثلة في توفير الخدمات الضرورية للمواطنين من كهرباء وماء، بالإضافة إلى عدم دفع مرتبات الموظفين المقطوعة عنهم منذ ثمانية أشهر ماضية، وغلاء أسعار المواد الغذائية وتدهور الحياة المعيشية.

وتساءل المسيبلي، في حديثه لـ«الدستور»،:"أمام هذا الوضع ماذا نتوقع عدا أن هؤلاء المواطنين ينتفضون في هبة شعبية، ليوصلوا صوتهم الى مسامع من كان السبب في معاناتهم".

◄ تحرك شعبي لثورة جياع

وأضاف: "في المركز الاستشاري للحقوق والحريات نرى في هذا التحرك الشعبي حق مشروع، ويعتبر من حقوق التعبير المكفول دوليا، لاسيما وأنه تم بطريقة سلمية دون أن يكون هناك أي شغب، رغم محاولة بعض الجنود إطلاق النار عليهم، وما حدث اليوم هو امتداد لما وقع أمس الاثنين في محافظة حضرموت، التي خرج مواطنوها في مظاهرة مماثلة لمظاهرة مدينة عدن، تندد بسياسات التجويعية بحقهم، وللأسف جوبهت تلك المظاهرة بالتنكيل والقمع وتم إطلاق النار على المشاركين فيها راح ضحيته جرح 22 مواطنا بإصابات متفاوتة علاوة على اعتقال أكثر من مئة وخمسين متظاهرا".

وأكد أن المواطنين اليوم في مختلف محافظات الجنوب ينظمون تظاهرات تطالب بتوفير الخدمات والأكل والشرب، فهي تعد ثورة جياع، موضحًا: "حقا هي ثورة جياع كما أسموها، المواطنون ينظمون أنفسهم بصورة عفوية ضد من حرمهم من حقوقهم في معيشة سوية وخدمات ضرورية وأمن واستقرار، ودافعهم هو الجوع والعوز والحاجة".

وقال: "اتوقع أن يتصاعد الموقف، خاصةً أن أصوات المواطنين بدأت ترتفع وتطالب المجلس الانتقالي الجنوبي بتحمل مسؤوليته تجاه شعب الجنوب، وأن يعيد تبنيه للإدارة الذاتية للجنوب، كحل عملي يمكن من خلاله أن تلبى متطلبات شعب الجنوب".

◄ تحذيرات من تصعيد المظاهرات

من جانبه، أكد فارس البيل أكاديمي وباحث سياسي يمني، في تصريحاته لـ«الدستور»، أن ماحدث في عدن اليوم يؤشر إلى أن اتفاق الرياض في خطر ما لم يتم استكمال تطبيق جوانبه الأمنية والعسكرية، متابعا: "صحيح أن المطالب خدمية ومعيشية لكن نحن أمام حكومة تشترك فيها كل الأطراف وينبغي أن تنخرط كل هذه الأطراف في تحمل المسئولية من جهة ولتحقيق استقرار للحكومة وأن تحاول تقديم خدماتها للناس".

وأضاف: "في نفس الوقت عدم إرباكها بطموحات سياسية تخالف الهدف من اتفاق الرياض ومضامينه وعلى الحكومة أن تستوعب مطالبات الناس، وهي مشروعة، لكن على الأطراف السياسية أن تلتزم بعدم فتح ثغرات للفوضى او استغلال مثل هذه التحركات لعودة الفوضى والانقسام من جديد".

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