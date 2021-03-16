الأهلي يحقق إنجازًا تاريخياً.. ويسحق فيتا كلوب بثلاثية نظيفة

حقق النادي الأهلي انتصارًا هامًا على مضيفه فيتا كلوب بثلاثية نظيفة في الجولة الرابعة من المجموعة الأولى في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا؛ حيث أصبح أول فريق مصري يفوز على أندية الكونغو.

محمد شريف عبر عن رغبة الأهلي في التقدم مبكرًا، وذلك عندما انفرد بمرمى فيتا، لكن حارس الفريق الكونغولي تصدى لتسديدته في أول 30 ثانية من اللقاء.

وفي الدقيقة السادسة، نجح محمد شريف في تسجيل هدف التقدم للاهلى بعدما تلقى تمريرة رائعة من مروان محسن ليسدد كرة قوية سكنت شباك حارس فيتا كلوب.







