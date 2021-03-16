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الثلاثاء 16 مارس 2021 الموافق 03 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

رئيس وزراء الكويت: توجيهات قيادية بسحب البلاغات المقدمة ضد النواب

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 05:02 م
الشیخ صباح الخالد
الشیخ صباح الخالد الحمد الصباح
نيفين أشرف
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صرح رئیس مجلس الوزراء الكويتي الشیخ صباح الخالد الحمد الصباح، أن القیادة السیاسیة بالكويت وجھت باتخاذ الإجراءات اللازمة لسحب البلاغات المقدمة مؤخرًا من وزارة الداخلیة ضد التجمعات التي عقدھا أعضاء مجلس الأمة بحضور عدد من المواطنین.

وقال الصباح، في بيانه اليوم الثلاثاء- أوردته وكالة الأنباء الكويتية "كونا"- إن القیادة السیاسیة شددت على أھمیة التعاون بین السلطتین التشریعیة والتنفیذیة ومواجھة جميع التحدیات وضرورة التمسك بنھج احترام أحكام الدستور وتطبیق القانون والالتزام بالاشتراطات الصحیة.

وتوجه رئیس مجلس الوزراء الكويتي، بالشكر والتقدير إلى أمیر البلاد الشیخ نواف الأحمد الجابر الصباح، وولي العھد الشیخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، على التوجیه بسحب البلاغات.

وأكد رئیس مجلس الوزراء تقدیره لأعضاء مجلس الأمة، مشددًا في الوقت ذاته على ضرورة تعاون الجمیع في مواجھة جائحة فیروس كورونا والالتزام بتوجیھات السلطات الصحیة.

وفي وقت سابق، كشفت صحيفة "القبس" الكويتية، أن النيابة العامة بالكويت، تسلمت رسميًا ملفًا من وزارة الداخلية بإحالة جميع النواب الذين احتفلوا بفوزهم بالمقاعد النيابية وطالبت بالتحقيق معهم.

وأشارت الصحيفة الكويتية نقلًا عن مصدر مطلع، إلى أن النيابة العامة ستحقق مع 38 نائبًا حاليًا بمجلس الأمة، وستطلب رفع الحصانة عنهم للتمكن من مثولهم وأخذ الإجراءات بحقهم.

وقال المصدر، إن التهم ستكون مخالفتهم الاشتراطات الصحية وعدم التزامهم بالتباعد الاجتماعي، مما يعتقد أن هذا الأمر ساهم في انتشار أكثر لفيروس كورونا.

وفي سياق متصل، قال رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم، إنه تم تحويله إلى النيابة العامة على خلفية إقامة بعض التجمعات بعد إعلان نتائج انتخابات مجلس الأمة 2020، وذلك رغم الإجراءات الاحترازية التي تتخذها دولة الكويت للحد من تفشي جائحة فيروس كورونا.

وأوضح الغانم، في تصريحات له اليوم: "تم إبلاغي للتو بتحويلي إلى النيابة العامة على خلفية بعض التجمعات والاحتفالات التي تمت بعد إعلان نتائج الانتخابات.. وسأكون أول من يمتثل وآخر من يخالف".

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