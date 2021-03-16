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الثلاثاء 16 مارس 2021 الموافق 03 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

بورصات الخليج تصعد حاذية حذو الأسواق العالمية.. والمصرية تتراجع

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 05:00 م
الخليج
الخليج
وكالات
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أغلقت معظم أسواق الأسهم في الخليج على ارتفاع، اليوم الثلاثاء، حاذية حذو الأسهم العالمية، إذ توقع المستثمرون أن اجتماعات مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) وبنوك مركزية أخرى هذا الأسبوع ستُبقي على سياسات تيسيرية للمساعدة في تعزيز التعافي الاقتصادي العالمي بعد جائحة فيروس كورونا.

صعد مؤشر إم.إس.سي.آي الذي يتتبع أسواق الأسهم في 49 دولة، 0.3 بالمئة إلى أعلى مستوى له منذ 22 فبراير.

وارتفع المؤشر السعودي 0.2 بالمئة مع صعود سهم شركة كيان السعودية للبتروكيماويات 5.8 بالمئة وسهم البنك السعودي الفرنسي 2.8 بالمئة.

وكسب سهم المراعي واحدا بالمئة. وقالت أكبر شركة لمنتجات الألبان في الخليج اليوم الثلاثاء إنها اتفقت على شراء شركة بيك مارت لتصنيع وإنتاج المخبوزات المجمدة في الإمارات والبحرين بقيمة مؤسسية 93.5 مليون درهم (25.5 مليون دولار).

في غضون ذلك، انكمش الاقتصاد السعودي 3.9 بالمئة في الربع الرابع مقارنة بالفترة نفسها قبل عام، لكنه ارتفع 2.5 بالمئة عن الربع الثالث، وفقا لبيانات اليوم الثلاثاء أظهرت تعافيا من وطأة تفشي الجائحة في نهاية عام 2020.

وارتفع مؤشر دبي 0.1 بالمئة، مدعوما بزيادة 1.3 بالمئة لسهم بنك الإمارات دبي الوطني.

ومع ذلك، كانت مكاسب المؤشر محدودة بفعل خسارة لأسهم شركة التطوير العقاري إعمار العقارية.

وفي الجلسات السابقة سجلت شركة إعمار العقارية ونظراؤها مكاسب كبيرة بعد أن أعلنت حكومة دبي يوم السبت خطة لزيادة الطاقة السياحية والفندقية 134 بالمئة على مدى الأعوام العشرين المقبلة.

وصعد مؤشر أبوظبي 0.7 بالمئة، مع ارتفاع سهم اتصالات 1.5 بالمئة.

وارتفع المؤشر القطري 0.5 بالمئة مواصلا مكاسبه للجلسة الثالثة على التوالي، بقيادة قفزة ثلاثة بالمئة لسهم البنك التجاري.

لكن سهم بنك الدوحة تراجع بما يزيد على اثنين بالمئة إذ جرى تداوله بعد الانتهاء من التوزيعات النقدية للأرباح.

وخارج منطقة الخليج، انخفض مؤشر الأسهم القيادية في البورصة المصرية 0.3 بالمئة متأثرا بانخفاض 1.5 بالمئة لسهم الشركة الشرقية إيسترن كومباني (الشرقية للدخان) التي تحتكر صناعة السجائر.

وخلص استطلاع للرأي أجرته رويترز إلى أن البنك المركزي المصري سيُبقى على الأرجح على أسعار الفائدة لليلة واحدة دون تغيير يوم الخميس، إذ لا يزال معدل التضخم دون المستهدف بينما يبدو أن معدل
النمو يتحسن.

السعودية ارتفع المؤشر 0.2 بالمئة إلى 9660 نقطة
أبوظبي ارتفع المؤشر 0.7 بالمئة إلى 5749 نقطة
دبي صعد المؤشر 0.1 بالمئة إلى 2621 نقطة
قطر زاد المؤشر 0.5 بالمئة إلى 10295 نقطة
مصر نزل المؤشر 0.3 بالمئة إلى 11191 نقطة
البحرين ارتفع المؤشر 0.3 بالمئة إلى 1466 نقطة
سلطنة عمان زاد المؤشر 0.4 بالمئة إلى 3743 نقطة
الكويت ارتفع المؤشر 0.4 بالمئة إلى 6327 نقطة

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