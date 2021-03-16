مجلس الأمن يدين استهداف ميليشيا الحوثي للسعودية

أدانت مسودة بيان لمجلس الأمن الدولي، اليوم الثلاثاء، محاولة استهداف ميليشيا الحوثي للسعودية، محملاها مسئولية نزوح مليون يمني جراء التصعيد.وطالب المجلس الحوثيين بوقف الهجوم على مأرب، كما شدد على ضرورة تسهيل الحوثيين معاينة خزان صافر بسرعة وبلا شروط، وفقا لقناة "العربية".وتحمل الناقلة صافر 1.14 مليون برميل نفطي، وباتت مهددة بالغرق أو الانفجار بسبب التقادم وتوقف الصيانة عنها منذ عام 2015.والناقلة صافر وحدة تخزين وتفريغ عائمة، راسية قبالة السواحل الغربية لليمن، على بعد 60 كم شمال ميناء الحديدة، وتستخدم لتخزين وتصدير النفط القادم من حقول محافظة مأرب النفطية.يُذكر أن التحالف العربي أعلن أمس إطلاق الميليشيات الحوثية صاروخين باليستيين تجاه مدينة خميس مشيط السعودية.وسقط الصاروخان في منطقتين حدوديتين غير مأهولتين، مؤكدة أنهما أطلقا من مدينة صعدة من وسط الأعيان المدنية.