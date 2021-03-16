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الثلاثاء 16 مارس 2021 الموافق 03 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«أفريقية النواب»: مستعدون للتعاون في إيصال رسالة «الأوقاف» بأفريقيا

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 04:56 م
الدكتور محمد مختار
الدكتور محمد مختار جمعة
كريمة أبو زيد و السيد السعدنى
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استهل الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، اجتماع لجنة الشئون الأفريقية برئاسة النائب شريف الجبلي بتوزيع مجلة مطبوعة بعنوان منبر الإسلام تتناول حوار الأديان والثقافات وأثره في تحقيق الأمن والسلم.

وأكد الجبلي في كلمته استعداد لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب للمساعدة في دعم توجهات الوزارة في تحقيق أهدافها في الدعوة.

حضر الاجتماع عدد من المندوبين الأفارقة من وزارات الشئون الدينية والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

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