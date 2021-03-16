«أفريقية النواب»: مستعدون للتعاون في إيصال رسالة «الأوقاف» بأفريقيا

استهل الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، اجتماع لجنة الشئون الأفريقية برئاسة النائب شريف الجبلي بتوزيع مجلة مطبوعة بعنوان منبر الإسلام تتناول حوار الأديان والثقافات وأثره في تحقيق الأمن والسلم.وأكد الجبلي في كلمته استعداد لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب للمساعدة في دعم توجهات الوزارة في تحقيق أهدافها في الدعوة.حضر الاجتماع عدد من المندوبين الأفارقة من وزارات الشئون الدينية والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية.