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الثلاثاء 16 مارس 2021 الموافق 03 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

كريم كيلاني يناقش «الهروب من الطريق الدائري» بالنيل الثقافية غدا

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 04:55 م
كريم كيلاني
كريم كيلاني
ايهاب مصطفى
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يستضيف الإعلامي خالد منصور الروائي والمترجم كريم كيلاني حول روايته "الهروب من الطريق الدائري"، وذلك في حلقة جديدة من برنامج كلمات المذاع في حوالي الرابعة والنصف مساء غد الأربعاء على شاشة النيل الثقافية، وتُعاد الحلقة الثامنة صباح الخميس.

كتب إبراهيم عادل "ينشئ كريم كيلاني عالمًا غريبًا، لا يحدد له مكانًا غير “الطريق الدائري” ولا زمانًا، ولكن يبدو أنه مستقبلٌ غامض وغريب، حيث الناس لا همّ لهم إلا تجرع سائل غريب يسمى الشربة، وحيث “الحكمة المطلقة” تقرر لهم ما يفعلون في انتظار الجائزة الكبرى التي ستمطرهم بها المروحيات الحربية والتي ستحول حياتهم للنعيم، ويعيش أفراد ذلك المكان في انتظار تلك المفاجأة، بينهم يدور بطل الرواية “دانتي” لاعب السيرك الذي كان يلعب بالنار فأصبح موزعًا للصحف، وأصدقاؤه الحاوي وفريد وغيرهم، يسعون لممارسة طقوس حياتهم الغريبة، بينما يواجههم الآخرون الذين يملكون ناصية التجارب الحديثة والتقدم العلمي ويسعون للسيطرة عليهم من خلال شريحة الكترونية يتم زرعها في المخ!"

◄ من أجواء الرواية:

"يلمحني الحاوي.. صوته يناديني.. "يا دانتي!" يخترق اسمي سماء المدينة المزدحمة، يجاهد في السير عبر القطعان البشرية للوصول إلىَّ فأحاول الخروج من هذا الزحام بعيدًا عنه. أسمع ضحكاته وبعض ما يبصقه من كلام "أين اختفيت! الفرقة تنتظرنا يا أخي! لقد وعدتني! أواصل السير.. جهدًا شديدًا إذ أحمل حزمة الصحف على كتفي.."تعال هنا يا موزع الصحف خذ الزجاجة ولنصنع معًا عرضًا للأيام الخوالي هيا لا تخف!".

كريم كيلاني كاتب وصحفي من القاهرة، مهتم بالشأن السياسي والاجتماعي، وكتب لصحف ومواقع مصرية وعربية. صدرت له روايتان "فودكا" 2015، و"الهروب من الطريق الدائري" 2019، كما ترجم رواية "على السبيل" لجاك كيرواك، و"مدينة الرب" لباولو لينس.
كريم كيلاني يناقش «الهروب من الطريق الدائري» بالنيل الثقافية غدا
كريم كيلاني يناقش «الهروب من الطريق الدائري» بالنيل الثقافية غدا
كريم كيلاني يناقش «الهروب من الطريق الدائري» بالنيل الثقافية غدا
كريم كيلاني يناقش «الهروب من الطريق الدائري» بالنيل الثقافية غدا
كريم كيلاني يناقش «الهروب من الطريق الدائري» بالنيل الثقافية غدا
كريم كيلاني يناقش «الهروب من الطريق الدائري» بالنيل الثقافية غدا

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