وزير الأوقاف: خطة لترجمة القرآن الكريم إلى اللغة الأردية

استعرض الدكتور محمد مختار جمعة مجهودات وزارة الأوقاف في النشاط التوعوي في أفريقيا، مؤكدا أن الاهتمام بناء على توجيهات القيادة السياسية والرئيس السيسي في الاهتمام بأفريقيا وإيمانا منا بحق هذه القارة علينا.وأضاف جمعة خلال اجتماع لجنة الشئون الأفريقية بأن إجمالي عدد الوافدين إلى أفريقيا هذا العام ٢٤ موفد إلى عدد من الدول الأفريقية وبلغ عدد الأئمة رمضان قبل الماضي حوالي ٤٢ أمام موزعين على عدد. من الدول الأفريقية لإيصال رسالة الأوقاف إلى العمق الأفريقي.وأضاف جمعة أنه تم الاتفاق مع وزارة الأوقاف السودانية على عقد عدد من الدورات بعد رمضان لتدريب الأئمة ولأول مرة سيتم تدريب الواعظات السودانيين كذلك في أكاديمية الأوقاف في نهاية شهر رمضان وكذلك مسابقات للقرآن.ولفت جمعة إلى أن الوزارة تتحمل منح دراسية لعدد من الطلبة الأفارقة، تقدر تكلفتها بـ٦٠٠ ألف جنيه سنويا.وكشف جمعة عن تنفيذ الوزارة لخطة لترجمة القرآن الكريم إلى اللغة الأردية لأول مرة في التاريخ يسرف عليها علماء ومدققين مصريين وبنهاية العام سيكون القرآن مترجم إلى لغة الهوسة.