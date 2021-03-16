نائب: تحرك أجهزة الدولة لتوضيح حقيقة أوضاع حقوق الإنسان يخرس الجميع

أكد النائب عرفه صالح عضو مجلس النواب، على أهمية التحركات التي بدأت مختلف أجهزة الدولة المصرية الدبلوماسية والتشريعية والحقوقية القيام بها محليا وعالميا لتوضيح الصورة الصحيحة عن مصر، في مجال حقوق الإنسان بعد صدور بيان دولي مشبوه، يلصق تهما مفبركة بمصر ويُعيد ويكرر اتهامات مغلوطة في حق مصر دون أي أسانيد أو معلومات رسمية ومعترف بها.وأشار عضو مجلس النواب في تصريحات له اليوم، إلى بدء لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب في إعداد دراسة مقارنة توضح حجم الإنجازات التى شهدتها الدولة المصرية على مدار الـ6 سنوات الماضية، والفرق بينها وبين الوضع خلال الـ20 سنة السابقة، وعرضها على المجلس الأممى لحقوق الإنسان لتوضيح حقيقة الانجازات والاهتمام بحقوق الإنسان في البلاد.وأضاف أن التحرك الدبلوماسي المصري بهدوء واتزان على مستوى العالم، يوضح حقيقة ما يثار ضد مصر والتأكيد على ضرورة التفرقة بين حقوق الإنسان وبين الأعمال الإرهابية والإجرامية والإساءة للدولة المصرية تحت مزاعم حقوق الإنسان.وشدد عرفه، على أن أكاذيب ومغالطات ملاحقة الصحافة والتضييق عليها، وملاحقة النشطاء وسحق المعارضة السياسية، والزج بالمعتقلين في السجون بناءً على قضايا الإرهاب وغيرها "إكليشيهات" مملة وكاذبة ومفبركة، تتكرر على مدى سنوات دون أي دليل ما يفقدها أي قيمة لها ويؤكد على تعزيز وتأصيل حقوق الإنسان في مصر.