الأمم المتحدة تطلب تحقيقًا مستقلا في حريق أودى بعشرات المهاجرين باليمن

دعا مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث، اليوم الثلاثاء، أمام مجلس الأمن إلى إجراء "تحقيق مستقل" في حريق أودى بحياة عشرات المهاجرين، معظمهم من الإثيوبيين، الأسبوع الماضي في صنعاء.وفي إشارة إلى "حريق مروع وغير عادي" في أحد مراكز الاحتجاز، قال: "يجب أن يكون هناك تحقيق مستقل في أسباب الحريق" مؤكدًا أنه تسبب "بعشرات القتلى وإصابة 170 شخصًا بجروح خطيرة".