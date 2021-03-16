دراما رمضان ٢٠٢١.. مسلسل موسى محمد رمضان «القصة والأبطال والبوستر»

دراما رمضان ٢٠٢١ ، أسابيع قليلة تفصلنا عن شهر رمضان الكريم، الذي يعتبر شهر السباق الفني الذي يشهد منافسة قوية بين كبار نجوم الفن منذ سنوات طويلة، حيث تتعدد الأعمال الفنية، وتتنوع الأحداث ما بين الكوميديا والأكشن والأعمال الوطنية والتاريخية، ويواصل الفنانين تصوير المشاهد النهائية من المسلسلات لعرضها في الشهر الكريم، فقد وصل عدد تلك الأعمال حتى هذه اللحظة 30 عملا فنيا.

دراما رمضان ٢٠٢١

ومن الأعمال التي من المتوقع أن تشهد مشاهدة مرتفعة من قبل الجمهور، مسلسل "موسى" للفنان محمد رمضان، حيث تشهد أعماله إقبالًا كبيرًا من جانب الجمهور كل عام.





أحداث مسلسل موسى محمد رمضان

تدور أحداث مسلسل محمد رمضان الجديد"موسى" المقرر عرضه في رمضان المقبل 2021، في فترة الخمسينات مرورًا بفترة الستينات، وهذه الفترة التي وقع فيها الاحتلال البريطاني على مصر، وتبدأ القصة بشخص توفى والده منذ صغره، ويقوم برعاية أخوته، ويتحمل مسؤوليتهم، وهو شاب من محافظات صعيد مصر.





ونظرًا للظروف القاسية التي يعيشها الصعيد من الفقر والعوز وقتئذ، يقرر موسى للسفر والترحل إلى القاهرة والتنقل بين أحيائها، سعيًا وراء الرزق، وتزويد الدخل حتى يستطيع تلبية احتياجات أشقائه ، ووسط هذا التنقل يجد فرصة عمل في التصدير والاستيراد في بعض البضائع من غزة إلى مصر والعكس، وخلال عمله يقابل فتاة فرنسية ويقع في حبها، وتتوالى الأحداث بعد ذلك.





أبطال مسلسل موسى للفنان محمد رمضان

يضم مسلسل موسى، للفنان محمد رمضان عدد نخبة كبيرة من النجوم أبرزهم: رياض الخولي، ومنذر رياحنة، وسمية الخشاب، وسيد رجب، وأسماء جلال، وصبري فواز، وتارا عماد، وفريدة سيف النصر، ورامي وحيد، وجوري بكر، وهبة عبد الغني، وأحمد طلعت.





وتقوم بإنتاجه شركة سينرجي للمنتج تامر مرسي، وهو من إخراج محمد سلامة وتأليف ناصر عبد الرحمن، كل من الفنانين حمدي الوزير، وعلي الشامل، ومحسن منصور، وطاهر الحكيم، ومحمود حجاج، وتسنيم مطر، ومحمد المغربي، وأحمد سعد "ميشو".







