غدا.. رضوى الأسود تناقش «بالأمس كنت ميتًا» بالنيل الثقافية

يستضيف الإعلامي خالد منصور الكاتبة رضوى الأسود حول روايتها "بالأمس كنت ميتًا.. حكاية عن الأرمن والكرد"، وذلك في حلقة جديدة من برنامج كلمات المذاع في حوالي الخامسة والنصف مساء غد الأربعاء على شاشة النيل الثقافية، وتُعاد الحلقة الثامنة صباح الخميس." بالأمس كنت ميتًا" صدرت عن الدار المصرية اللبنانية للكاتبة رضوى الأسود وتقع في 294 صفحة من القطع المتوسط وهي حكاية عن الأرمن والكرد، وفيها إدانة لكل أشكال الاضطهاد والتسلط، بل والعصف والقهر. الرواية تتوغل في ماهيات وطرق السطو التي قامت بها الدول العظمى وكذلك غالبية الإمبراطوريات وتحديدا العثمانية فيما يخص التنكيل والتشريد وسفك بل واستحلال دماء المسلمين والمسيحيين والأرمن من خلال التعرض أو التوقف عند أحداث وتواريخ ومواقع بعينها.الروائية رضوى الأسود تهدي الرواية مرتين الأولى "إلى كل روح أزهقت باسم الإله. والإهداء الثاني "إلى الوجع.. شيطان الإبداع وحبر الكتابة..".بالأمس كنت ميتًا" قام بتصديرها الروائي والشاعر والمترجم الكردي السوري جان دوست.. واصفًا إياها بـ"مجموعة ولائم من خيبات ودموع وحب مهزوم جغرافيا وفيها تتوزع تلك الخيبات على أراض شاسعة بحجم الآلام البشرية، تمتد من مناطق الإمبراطورية العثمانية الآفلة، وحتى مصر، وتختلط الأنساب بل وتتجاوز القوميات والهويات لتتصالح وتتناحر، كذلك يمتد الزمن في الرواية لأكثر من قرن وربع وتختصر هذه الملحمة على لسان شخوصها، لنقرأ عن الإبادة الجماعية للأرمن والكرد مع إظهار سياسات أفسدت حياة الشعوب مستخدمة الدين في الغزو والتنكيل لكل القوميات والهويات والأعراق".رضوى الأسود من مواليد القاهرة في العام 1974 وحاصلة على ليسانس الآداب قسم اللغة الفرنسية من جامعة عين شمس عام 1996 وصدر لها من قبل أربع روايات حفل المئوية 2010، " تشابك"2013، " كل هذا الصخب" 2015، " زجزاج" 2017، وكتاب "أديان وطوائف مجهولة،ـ " جوهر غائب ومفاهيم مغلوطة" كما نشر لها العديد من المقالات النقدية في الداخل والخارج مصريا وعربيا ودوليا كما نشرت عدة مقالات في كل من الصحف والمواقع المصرية منها أخبار الأدب والأهرام العربي والمصري اليوم والحوار المتمدن وبوابة الحضارات ومواقع الكترونية عدة.