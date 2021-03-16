يوم المرأة المصرية.. 4 حوادث عنف تصدرت نقاشات الفضاء الإلكتروني









طفلة المعادي.. تحرش بلا مبررات









ضحية السلام.. وصاية أفضت إلى الموت













انتحار فتاة أوسيم في مواجهة العنف الأسري













متحرش المترو

«طفلة المعادي، طبيبة السلام، فتاة أوسيم، متحرش المترو».. 4 عناوين لحوادث صادمة قد يبدو من الوهلة الأولى لقارئها أن بطلاتها لا يجمعهن مكان أو سابق معرفة، غير أن العنف الموجه ضد النساء هو القاسم المشترك بين القصص التي دفعت العشرات إلى التدوين عن أزمات تطل علينا نتائجها من وقت لآخر في صورة حادث أو جريمة مروعة ضد المرأة.تظهر في الكثير من حوادث التحرش أصوات تبرر للمتحرش فعلته، وتلقي باللوم على الضحية، تارة بسبب ملابسها، أو تواجدها في محيط الجاني، أو لشعور الرجل بالإستثارة، وغيرها من الأعذار التي تقف في صف الجاني. غير أن طفلة المعادي جاءت لتنسفها نسفًا، وتضعنا أمام حقيقة واحدة، أن المتحرش مجرم لا يحتاج إلى مبررات بل إلى ردع.كان فيديو الفتاة الصغيرة التي تحرش بها رجل أربعيني في أحد العقارات بالمعادي، كفيلًا بجعل القضية "الترند" الأول في مصر، حيث دون المئات من المهتمين بقضايا المرأة عن القصة، خاصة وأن رمزيتها جاءت بالتزامن مع الاحتفاء باليوم العالمي للمرأة، وأن الفتاة لا تملك جسدًا مثيرًا أو ملابس ملفتة، وكلها جعلت القصة لا يمكن تبريرها.أرجعت نرمين رفيق، إحدى الناشطات ومدربة عن حقوق الأطفال الأزمة إلى ما نظرة المجتمع للفتاة كملكية خاصة منذ بداية ميلادها حتى آخر يوم في حياتها.وقالت في تصريحات لـ«الدستور»: «وضع صورة المرأة في قالب الوعاء الجنسي، وتبرير كافة الجرائم ضدها مرة باسم الشرف أو الدين أو العادات، هذا ما أوصلنا لما نحن فيه الآن».وترى «رفيق» أن الوقت مواتي لتوعية الجميع بخطورة جرائم التحرش والعنف الممارس ضد الفتيات والنساء سواء في الشارع أو المنزل، «فكل حادثة هي ناقوس خطر يحذرنا من تراكم الأفكار الرجعية التي تدين النساء، وتجعلهن المتسببات في التعدي استباحة أجسادهن».تختتم حديثها قائلة: «الأمر الإيجابي هو تحرك الدولة بشكل عاجل، والقبض على المتهم، وهو شيء لم نعتد عليه من قبل، ونتمنى أن يحصل على حكم دون شفقة أو رحمة عليه، حتى يرتدع المجرمون عن ممارسة السلوك الشاذ نفسه».تعد ضحية منطقة السلام واحدة ضمن ضحايا العنف الممارس ضد المرأة، حيث لقيت مصرعها عقب سقوطها من شرفة منزلها بالطابق السادس بمنطقة السلام في محافظة القاهرة، وذلك بعد اقتحام صاحب العقار وزوجته والحارس لبيتها بذريعة سوء الأخلاق ووجود صديق لديها بالمنزل.ووجهت للمتهمين العديد من التهم المتعلقة باقتحام شقة الضحية ومحاولة الإساءة إليها، بدون إتخاذ الإجراءات القانونية.فجرت الحادثة العديد من التساؤلات حول العيش الآمن للنساء، خاصة وأن المجني عليها مطلقة وتعيش بمفردها ما جعلها فريسة سهلة للمعتدين.وهذا ما أكده أيضًا بائع الأنابيب الذي كان متواجدًا معها وليس صديقها مثلما ادعى المعتدين، وقال البائع في التحقيقات: "إن المتهمين قالوا لها اقلعي علشان نصورك".سلطت حادثة انتحار فتاة أوسيم العنف ضد الفتيات الممارس من قبل الأهل في المنزل.بدأت القصة حين رفضت الطالبة بالصف الأول الثانوي، رحاب محمود 19 عام إجبار والدتها على خطبة نجل شقيقها، وحاولت قبل ثلاث سنوات بشتى الطرق تأجيل الزفاف كونها قاصرًا، لكن حين بلغت السن القانوني وأنهت دراستها الإعدادية بدأت سلسلة من الشجارات بينها وبين والدتها التي أصرت على تزويجها دون رغبتها من نجل شقيقها بحجة أنها ستخسره في حال رفض الزيجة.كانت الفتاة دائمة البكاء، وعانت كثيرًا من ضغط والدتها حتى قررت إنهاء حياتها بالشنق في سقف غرفتها وذلك قبل الموعد المحدد لإتمام الزفاف.تصدرت قصة متحرش مترو الأنفاق "الترند"، وذلك بعدما صورت فتاة أثناء تواجدها في إحدى عربات المترو من محطة البحوث اتجاه محطة عدلى منصور، شخص يجلس أمامها، ويقوم ببعض الحركات المنافية للآداب بعد نصيحة خطيبها لها بذلك، وأرسلت المقطع له الذي نشره على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، ولاقى صدى واسعًا وتعاطفًا كبيرًا مع الفتاة.وشارك المدونون بمنشورات تعبر عن ما آلت إليه الأوضاع من سوء فيما يخص قضايا العنف الموجهة ضد النساء والفتيات خاصة وأنها تتزامن مع شهر المرأة الذي يسلط الضوء على الإنجازات التي تحققت للمرأة وما تعانيه.وشددت لمياء لطفي، استشاري النوع الاجتماعي والتنمية، ومدرب حقوق المرأة، على أهمية وجود قوانين شاملة وموحدة من أجل القضاء على العنف ضد النساء، وقالت: «لابد من تقييم القوانين على فترات خاصة الجنائية، لضمان مدى فائدتها وفعاليتها في القضاء على العنف ضد المرأة، وعلى المشرع إلغاء كافة اﻷحكام التي تجيز العنف ضد المرأة أو تتغاضى عنه لأسباب اجتماعية أو أعراف أخرى».