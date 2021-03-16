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الثلاثاء 16 مارس 2021 الموافق 03 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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كيف تحمي نفسك من زيادة الوزن خلال شهر رمضان؟

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 09:36 م
زيادة الوزن خلال
زيادة الوزن خلال شهر رمضان
شيماء دهب
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يواجه العديد من الأشخاص مع قدوم الشهر الكريم، وبالتزامن مع العزومات زيادة في الوزن بسبب ما نتبعه من عادات غذائية خاطئة خلال الشهر، لذا نرصد عادات من شأنها تحميك من زيادة الوزن وفقًا لحديث الدكتورة شريفة أبو الفتوح استشاري التغذية.

ـ وجبة السحور
يعتقد العديد من الأشخاص أن تناول المزيد من الطعام خلال هذه الوجبة تمنعه من الشعور بالجوع، ولكن على العكس يشعر بالتخمة والكسل خلال اليوم، لذا عليك الإكثار في السحور من تناول الزبادي، البيض، الفول، حصة من الفاكهة مع الخيار والخس والجرجير لتعويض الجسم بما يفتقده من المياه.

ـ وجبة الإفطار
عليك الانتظار وعدم البدء بالطعام دفعة واحدة بل قم بتناول 3 تمرات، ومن ثم تناول كوب من الماء والبدء بالشوربة ثم الطعام حتى تعطي فرصة للمعدة لاستقباله بصورة جيدة.

ـ ترتيب تناول الطعام
عليك ترتيب تناولك للطعام كالتالي البداية بالشوربة ومن ثم السلطة ومن ثم البروتين واخيرًا الكربوهيدرات حتى لا تكثر من تناول الصنف الأخير وتكسب العديد من السعرات الحرارية.

ـ ممارسة الرياضة
تعتبر ممارسة الرياضة في رمضان من الأمور المفيدة جدًا، وأفضل وقت لممارسة الرياضة هو قبل الإفطار أو بعد الإفطار بساعتين.

ـ الألياف
لابد من تناول الألياف في وجبة السحور حتى تساعد على الشعور بالشبع، وبالتالي لا يتم التعرض لارتفاع نسبة الانسولين.

ـ مشروبات تزيد الحرق
هناك مشروبات عديدة تزيد الحرق وعليك تناولها بعد وجبة السحور مثل الجنزبيل بالليمون، المياه الدافئة والعسل والليمون، القرفة والعسل.

ـ تناول الحلويات
لا مانع من تناولها ولكن بحصة بسيطة بعد الإفطار بساعتين على الأقل لكن الأفضل تناول الفاكهة بدلًا منها.

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