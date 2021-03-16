كيف تحمي نفسك من زيادة الوزن خلال شهر رمضان؟

ـ وجبة السحور

ـ وجبة الإفطار

ـ ترتيب تناول الطعام

ـ ممارسة الرياضة

ـ الألياف

ـ مشروبات تزيد الحرق

ـ تناول الحلويات

يواجه العديد من الأشخاص مع قدوم الشهر الكريم، وبالتزامن مع العزومات زيادة في الوزن بسبب ما نتبعه من عادات غذائية خاطئة خلال الشهر، لذا نرصد عادات من شأنها تحميك من زيادة الوزن وفقًا لحديث الدكتورة شريفة أبو الفتوح استشاري التغذية.يعتقد العديد من الأشخاص أن تناول المزيد من الطعام خلال هذه الوجبة تمنعه من الشعور بالجوع، ولكن على العكس يشعر بالتخمة والكسل خلال اليوم، لذا عليك الإكثار في السحور من تناول الزبادي، البيض، الفول، حصة من الفاكهة مع الخيار والخس والجرجير لتعويض الجسم بما يفتقده من المياه.عليك الانتظار وعدم البدء بالطعام دفعة واحدة بل قم بتناول 3 تمرات، ومن ثم تناول كوب من الماء والبدء بالشوربة ثم الطعام حتى تعطي فرصة للمعدة لاستقباله بصورة جيدة.عليك ترتيب تناولك للطعام كالتالي البداية بالشوربة ومن ثم السلطة ومن ثم البروتين واخيرًا الكربوهيدرات حتى لا تكثر من تناول الصنف الأخير وتكسب العديد من السعرات الحرارية.تعتبر ممارسة الرياضة في رمضان من الأمور المفيدة جدًا، وأفضل وقت لممارسة الرياضة هو قبل الإفطار أو بعد الإفطار بساعتين.لابد من تناول الألياف في وجبة السحور حتى تساعد على الشعور بالشبع، وبالتالي لا يتم التعرض لارتفاع نسبة الانسولين.هناك مشروبات عديدة تزيد الحرق وعليك تناولها بعد وجبة السحور مثل الجنزبيل بالليمون، المياه الدافئة والعسل والليمون، القرفة والعسل.لا مانع من تناولها ولكن بحصة بسيطة بعد الإفطار بساعتين على الأقل لكن الأفضل تناول الفاكهة بدلًا منها.