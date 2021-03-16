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الثلاثاء 16 مارس 2021 الموافق 03 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مفوضة إفريقيا للتكنولوجيا تؤكد على الإسراع في التحول الرقمي

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 04:43 م
التحول الرقمي
التحول الرقمي
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أكدت سارة أنيانج أجبور مفوضة الاتحاد الإفريقي لشئون الموارد البشرية والعلوم والتكنولوجيا، اليوم الثلاثاء، أهمية التحول الرقمي في إفريقيا، والإسراع في تنفيذ الاستراتيجية الإفريقية الرقمية.

جاء ذلك خلال كلمة رئيسية لمفوضة الاتحاد الافريقي خلال فعاليات "المؤتمر الإقليمي السنوي السادس لعام 2021 لشبكة البحث والتعليم في غرب ووسط إفريقيا" والتي تستضيفها بنين، عبر وسائل الفيديو كونفرانس، بحضور خبراء وأكاديميين في مجال التكنولوجيا والتعليم والبحث العلمي.

وألقت مفوضة الاتحاد الإفريقي - في المؤتمر الذي حمل شعار "التحول الرقمي من أجل التنمية" - الضوء على أهمية التحول الرقمي، والدور الذي تلعبه تجديد البنية التحتية والتطبيقات التكنولوجية لخدمة المجتمعات ككل، في ظل الوضع المستجد لجائحة "كورونا".

وقالت إن (كورونا) استدعت حضور وطلب جميع الوسائل التكنولوجية من أجل الإسهام في استمرار خدمات التعليم والإنتاج والعمل وكل مناحي الأنشطة الحياتية، بعد إجراءات الإغلاق والتباعد الإجتماعي التي لجأت إليها الدول لتقليل الخسائر في الأرواح والمحافظة على وتيرة دوران عجلة الاقتصاد.

ودعا المشاركون في المؤتمر إلى التشجيع على الابتكار الرقمي، وتيسير الوصول إلى التقنيات التكنولوجية، بالإضافة إلى إعداد الكوادر لتبني التحول الرقمي، والإسراع في تطبيق "استراتيجية إفريقيا للتحول الرقمي"، مع إيلاء اهتمام بقضايا الأمن السيبراني، كأحد التحديات المصاحبة للرقمنة.

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