مؤشرا البحرين يقفلان على ارتفاع 1،465.99 نقطة

أقفل مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى 1،465.99 نقطة بارتفاع قدره 4.29 نقاط عن معدل الإقفال السابق، كما أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 641.18 نقطة بارتفاع قدره 2.57 نقطة عن معدل إقفاله السابق.وبلغت كمية الأسهم المتداولة مليونين و802 ألف و103 أسهم بقيمة إجمالية قدرها 579 ألفا و586 دينارًا بحرينيًا تم تنفيذها من خلال 88 صفقة.