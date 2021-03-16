بورصة بيروت تغلق على ارتفاع 3.11%

أغلق مؤشّر بورصة بيروت لتداول الأسهم والأوراق المالية اليوم على ارتفاع بنسبة 3.11%، أي ما يعادل 15 نقطة، ليغلق عند مستوى 815.74 نقطة.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 88 ألفا و895 سهما، بقيمة 1مليون و409 آلاف و541 دولارا، نفّذت من خلال 53 صفقة.

كما ارتفعت قيمة رأس المال للشركات المدرجة لتصل إلى 8 ملايين و337 ألف دولار، مقارنة مع 8 ملايين و78 ألف دولار لجلسة التداول السابقة.