قطر تسجل 479 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة القطرية، الثلاثاء، تسجيل 479 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية، من بينها 430 حالة إصابة محلية مسجلة بين أفراد المجتمع، و49 حالة بين المسافرين العائدين من الخارج الذين يخضعون للحجر الصحي، ليبلغ إجمالي عدد الإصابات منذ بداية الجائحة 171212 حالة.وأوضحت الوزارة، في بيان، أنه تم فحص 9516 حالة خلال الليلة الماضية، ليبلغ إجمالي عدد الحالات التي تم فحصها 1635175 حالة حتى الآن، فيما بلغ إجمالي عدد الحالات النشطة 12091 حالة.كما سجلت قطر حالة وفاة جديدة، ليبلغ إجمالي عدد الوفيات 268 حالة حتى الآن، فيما سُجلت 345 حالة شفاء، ليبلغ إجمالي عدد المتعافين 158853 حالة.