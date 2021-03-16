رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 16 مارس 2021 الموافق 03 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«القصير» يكلف بمكافحة سوسة النخيل والنمل الأبيض بجنوب سيناء

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 04:36 م
السيد القصير
السيد القصير
عبدالناصرمحمد
طباعة
كلف السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي معهد بحوث وقاية النباتات بتلبية مطالب محافظة جنوب سيناء التي تم عرضها خلال زيارة الوزير الشهر الماضي واجتماعه مع اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء ومنها مكافحة سوسة النخيل الحمراء والنمل الأبيض وبعض الحشرات الضارة.

وبتعليمات من الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية توجه فريق علمي برئاسة الدكتور أحمد عبدالمجيد مدير معهد بحوث وقاية النباتات وعضوية الدكتور مجدي ولسن رئيس مكون الحيوانات الضارة والدكتور محمد كمال عباس رئيس قسم الناخرات ومنتجاتها بمعهد بحوث وقاية النباتات لوضع خطط المكافحة والدعم الفني والتدريب خلال الفترة من ١٢ إلى ١٥ مارس ٢٠٢١.

وبحضور اللواء محمود السولية رئيس مدينة شرم الشيخ والدكتور أسامة إبراهيم مدير مديرية الزراعة بجنوب سيناء، تم استعراض أكثر من خطة مكافحة تتوائم مع ظروف المناطق السياحية وصديقة للبيئة علاوة على عقد ندوة عن تنظيم إعداد الطيور الضارة دون الإخلال بالتوازن البيئى وندوة أخرى عن مكافحة سوسة النخيل الحمراء والنمل الأبيض حضرها مهندسي الإدارة الزراعية بشرم الشيخ ولفيف من مسئولي الزراعة بالفنادق والشركات، ودورة تدريبية بمدينة الطور علاوة على عدد من الزيارات الميدانية.

موضوعات متعلقة

رابط الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي الإعلان العاشر

«حرارة وشبورة».. «الأرصاد» تكشف حالة الطقس الأسبوع المقبل

بـ1800 جنيه.. مطلوب مندوبين مبيعات لإحدى شركات المنوفية

«علمية كورونا» تحذر: التناول المفرط للأدوية لمجرد الاشتباه يعرض للخطر

الصور

image description

سعد يثمن تكريم «التنمية المحلية» للقيادات النسائية بأسيوط

image description

محافظ أسيوط ورئيس المقاولون العرب يناقشون موقف المشروعات الجاري تنفيذها

image description

مقتل شاب جامعي على يد بلطجية في شبرا مصر

image description

رئيس جامعة أسيوط يتفقد كلية الطب البيطرى

image description

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول بأسيوط

الأكثر قراءة

جدول مواعيد صرف مرتبات شهر مارس 2021 بالتفصيل

«حرارة وشبورة».. «الأرصاد» تكشف حالة الطقس الأسبوع المقبل

أستاذ جامعي يسرب الامتحان مقابل «رشوة جنسية»

برواتب تصل لـ8 آلاف جنيه.. حقيقة إعلان شركات البترول عن وظائف جديدة

إنفوجراف

image description

تصريحات عبد الباسط حمودة في «واحد من الناس» (انفوجراف)

image description

الأمين العام لمجلس كنائس مصر يتولى مهام عمله اليوم

image description

المرأة المصرية على منصة القضاء (إنفوجراف)

image description

مع الاحتفال به.. أبرز أحداث اليوم العالمي للمرأة (إنفوجراف)

نجم الساعة

برعاية مصرية.. انعقاد الجولة الثانية من الحوار الوطنى الفلسطينى بالقاهرة

منوعات

جدول مواعيد صرف مرتبات شهر مارس 2021 بالتفصيل

نيزك سقط في جنوب الجزائر قبل قرن الأقدم من أصل بركاني

قصر باكنجهام: الأمير فيليب يغادر المستشفى عقب خضوعه لجراحة ناجحة

موعد مباراة الزمالك والترجي اليوم والقنوات الناقلة بدوري أبطال إفريقيا 2021

أيام زمان

«قُبلة» زيزى البدراوى التى انهت مسيرة مخرج يمنى

حكاية المذيعة التى تسببت فى أزمات بين أم كلثوم وزوجها

«رفع الأثقال والكرة الشراب» طفولة الفنانة زوزو نبيل

«إحنا مش عبيدكم».. صرخة مريم فخر الدين في وجه عادل إمام

مقالات الرأي
لواء.حمدى البطران
صعيد بدون سلاح
جمال-أسعد
قضية حقوق الإنسان
القس. رفعت فكرى
البابا فرنسيس ورسالة المصالحة
لواء. محسن الفحام
أبواق الضلال
المزيد

الثقافة

زيارة جديدة لشادى عبد السلام.. طارت الزهرة فى الريح وظلت عبقا

كريم كيلاني يناقش «الهروب من الطريق الدائري» بالنيل الثقافية غدا

غدا.. رضوى الأسود تناقش «بالأمس كنت ميتًا» بالنيل الثقافية

الثقافة تُسلم أعمال جائزة «المبدع الصغير» بفروع قصور الثقافة يدويًا