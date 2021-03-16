«القصير» يكلف بمكافحة سوسة النخيل والنمل الأبيض بجنوب سيناء

كلف السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي معهد بحوث وقاية النباتات بتلبية مطالب محافظة جنوب سيناء التي تم عرضها خلال زيارة الوزير الشهر الماضي واجتماعه مع اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء ومنها مكافحة سوسة النخيل الحمراء والنمل الأبيض وبعض الحشرات الضارة.وبتعليمات من الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية توجه فريق علمي برئاسة الدكتور أحمد عبدالمجيد مدير معهد بحوث وقاية النباتات وعضوية الدكتور مجدي ولسن رئيس مكون الحيوانات الضارة والدكتور محمد كمال عباس رئيس قسم الناخرات ومنتجاتها بمعهد بحوث وقاية النباتات لوضع خطط المكافحة والدعم الفني والتدريب خلال الفترة من ١٢ إلى ١٥ مارس ٢٠٢١.وبحضور اللواء محمود السولية رئيس مدينة شرم الشيخ والدكتور أسامة إبراهيم مدير مديرية الزراعة بجنوب سيناء، تم استعراض أكثر من خطة مكافحة تتوائم مع ظروف المناطق السياحية وصديقة للبيئة علاوة على عقد ندوة عن تنظيم إعداد الطيور الضارة دون الإخلال بالتوازن البيئى وندوة أخرى عن مكافحة سوسة النخيل الحمراء والنمل الأبيض حضرها مهندسي الإدارة الزراعية بشرم الشيخ ولفيف من مسئولي الزراعة بالفنادق والشركات، ودورة تدريبية بمدينة الطور علاوة على عدد من الزيارات الميدانية.