عرض «الاختيار 2» مترجمًا بالإنجليزية في رمضان

قررت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عرض مسلسل "الاختيار 2" مترجمًا باللغة الإنجليزية على كل الشاشات المقرر أن تعرض العمل خلال موسم رمضان المقبل، حيث يعرض بشكل حصري على شبكة on على أن يتم عرضه على شاشة mbc ومنصتي Shahid وwatch it.وتخطى برومو مسلسل "الاختيار 2" حاجز الـ300 ألف مشاهدة منذ طرحه أول أمس.وكان المنتج تامر مرسي مالك شركة سينرجي ورئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قد طرح الإعلان الدعائي الأول لمسلسل "الاختيار 2"، والذي يحمل شعار "رجال الظل"، ويخوض بطولته كل من النجمين كريم عبدالعزيز وأحمد مكي.وتضمن البرومو الدعائي للجزء الثاني من مسلسل الاختيار عددًا من المشاهد الإرهابية والعنف ضد رجال الشرطة المصرية، ومن المقرر عرض المسلسل على قناة "ON" الفضائية.مسلسل "الاختيار 2" من بطولة كل من كريم عبدالعزيز وأحمد مكي وإياد نصار وإنجى المقدم وأسماء أبواليزيد ومحمد علاء وإسلام جمال وهادى الجيار وأحمد شاكر عبداللطيف ورياض الخولى، ومن سيناريو وحوار هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى.