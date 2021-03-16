وفاة وكيل مدرسة داخل مستشفى ببنى سويف

لفظ وكيل مدرسة ثانوي بإدارة بني سويف التعليمية، الثلاثاء، أنفاسه الأخيرة داخل مستشفى بني سويف الجامعي، عقب سقوطه مغشيًا عليه داخل المدرسة وتم نقله إلى المستشفى لإنقاذه إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة داخل المستشفى.وفوجئ العاملون بأحد المدارس بإدارة بني سويف التعليمية أثناء عملهم داخل المدرسة بسقوط وكيل المدرسة لشؤون الطلبة، ويدعى "ح.س.س" مغشيًا عليه، وتم نقله لقسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى بني سويف الجامعي في محاولة لإسعافه، إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة داخل المستشفى.