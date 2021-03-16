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الثلاثاء 16 مارس 2021 الموافق 03 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

وفاة وكيل مدرسة داخل مستشفى ببنى سويف

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 04:35 م
مستشفى ببنى سويف
مستشفى ببنى سويف
بنى سويف - محمد حفيظ
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لفظ وكيل مدرسة ثانوي بإدارة بني سويف التعليمية، الثلاثاء، أنفاسه الأخيرة داخل مستشفى بني سويف الجامعي، عقب سقوطه مغشيًا عليه داخل المدرسة وتم نقله إلى المستشفى لإنقاذه إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة داخل المستشفى.

وفوجئ العاملون بأحد المدارس بإدارة بني سويف التعليمية أثناء عملهم داخل المدرسة بسقوط وكيل المدرسة لشؤون الطلبة، ويدعى "ح.س.س" مغشيًا عليه، وتم نقله لقسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى بني سويف الجامعي في محاولة لإسعافه، إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة داخل المستشفى.

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