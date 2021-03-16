حملة مكبرة لإزالة الإشغالات فى الأقصر

فى ضوء توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر واللواء خالد عبد الحميد مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر بتكثيف مجهودات شرطة المرافق لرفع الإشغالات والتعديات على الطرق الرئيسية والجانبية وتحقيق الانضباط العام ومتابعة المقاهى والمطاعم على مستوى مراكز ومدن المحافظة.شنت شرطة المرافق بمحافظة الأقصر حملة مكبرة تحت إشراف اللواء أشرف منير نائب مدير أمن الأقصر، واللواء رفعت عبد الصمد مساعد مدير الامنوبقيادة المقدم خالد الغول مدير شرطة المرافق بالاقصر والرائد بهاء ابو عايد وكيل شرطة المرافق والنقيب محمد حكيم مباحث المرافق بشوارع التليفزيون والمدينة والمنشية ومناطق شرق السكة، سوق الصنايع والكرنك.وأسفرت الحملة عن تحرير 142 محضرا تضمنت 26 محضر إشغالات، 4 محاضر نظافة عامة، 13 محضر مضبوطات متنوعة، 5 محاضر لمقاهى تقدم شيشة و14 محضر لباعة جائلين، و69 إزالة إدارية، 5 محاضر مخالفة لقرار مجلس الوزراء بالغلق، 6 محاضر إلقاء مخلفات.