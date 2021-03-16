الجيش اليمني: مقتل 80 حوثيا في معارك عنيفة بمأرب

أعلن الجيش اليمني، الثلاثاء، مقتل 80 حوثيا على الأقل، في مواجهات عنيفة مع الحوثيين بمحافظة مأرب شرقي البلاد.

وقال بيان صادر عن الجيش اليمني، إن "معارك خاضها أفراد الجيش الوطني خلال الساعات الماضية في جبهة الكسارة غربي مأرب، أسفرت عن مصرع ما لا يقل عن 80 عنصرًا حوثيًا إلى جانب عشرات الجرحى وخسائر أخرى في المعدات".

وأضاف أن طيران التحالف العربي دمّر 3 عربات مدرعة و3 عربات دوريات عسكرية كانت تحمل تعزيزات للمليشيا الحوثية ومصرع كل من كانوا على متنها.

وأفاد بأن أفراد الجيش استولوا على عربة مدرعة وعدد من الآليات والأسلحة المتوسطة والخفيفة وكميات من الذخائر المتنوعة كانت لدى الحوثيين.

وتصاعدت الاشتباكات في عدد من الجبهات بمحافظة مأرب النفطية بين الطرفين منذ أكثر من شهر، مخلفة خسائر بشرية ومادية كبيرة، فضلا عن نزوح العديد من الأسر.