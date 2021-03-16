سر مكالمة الـ45 دقيقة على الهاتف الأحمر.. لماذا ألغى نتنياهو مؤتمر انتخابي في عسقلان؟

إلغاء الملتقى الانتخابي في عسقلان

مخاوف من صواريخ غزة

مكالمة دبلوماسية

سبب إلغاء نتنياهو لمؤتمر عسقلان الانتخابي

تساؤلات كثيرة أثيرت حول سبب إلغاء بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي، لقائه الانتخابي مع أنصاره في مدينة «عسقلان»، والذي كان مقررا مساء أمس، الاثنين.ويكثف نتنياهو من جولاته الانتخابية لحشد أكبر عدد ممكن من الأصوات في انتخابات الكنيست، والتي تجرى الثلاثاء المقبل، للحصول على نسبة الحسم لتشكيل حكومة جديدة 61 صوتًا.أجرى نتنياهو جولة انتخابية، أمس، بدأت بمدينة أشدود، وكان مقرر أن تمتد حتى المسرح الثقافي داخل مدينة عسقلان، والذي انتظر داخله المئات من أنصار رئيس الوزراء الإسرائيلي، لمدة وصلعت لنحو ثلاث ساعات.وأعلن نتنياهو إلغاء الزيارة خلال اللحظات الأخيرة، فيما جاء ذلك القرار بعد نشر حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية لمقطع فيديو يعرض إطلاق صواريخ، ولقطات لرئيس الوزراء الإسرائيلي في مؤتمر انتخابي بأشدود، العام الماضي.وتضمن فيديو الجهاد الإسلامي سؤال «هل نسيت؟» باللغة العبرية، وهو ما يعد رسالة إلى نتنياهو بأنه يمكن إطلاق الصواريخ خلال المؤتمرات الانتخابية، مثلما جرى قبل نحو عام ونصف، واضطر حينها رئيس الوزراء الإسراسيلي بالدخول إلى الملاجيء.واعتبرت الأوساط الإسرائيلية أن عدم توجه نتنياهو للمؤتمر الانتخابي في عسقلان هو خوفا من تلك التهديدات، فيما قال رئيس وزراء الاحتلال- فور إلغاء الزيارة- إنه لن يتمكن من الذهاب لأسباب لا يمكن توضيحها.وكشف نتنياهو، اليوم الثلاثاء، أنه تلقى مكالمة سياسية هامة للغاية، قبل توجهه إلى المؤتمر الانتخابي في عسقلان، ولذلك تم تأخير موعد جولته الانتخابية لهناك، وبعدها أعلن عن إلغاؤه.وقال نتنياهو، خلال استضافته في «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية: "خلال وجودي في إحدى الجولات الانتخابية، تلقيت مكالمة دبلوماسية هامة على التليفون الأحمر، واستمرت لمدة 45 دقيقة مع أحد قادة المنطقة".وأكد نتنياهو أن إلغاء جولته الانتخابية المقررة لمدينة عسقلان ليس خوفا من إطلاق الصواريخ من القطاع المحاصر، كما حدث في الجولات الانتخابية السابقة، قائلا: "لا أريد أن يكون هناك إطلاق صواريخ بسببي وبسبب حدث سياسي، ولكن ليس ذلك السبب الذي جعلني ألغي جولتي، فلقد تأخرنا كثيرا على الموعد المحدد لنحو ثلاث ساعات، وسوف أعيد الجولة لهناك قريبا".وأوضح نتنياهو أنه تمكن من عقد أربع اتفاقيات تطبيع مع دول عربية خلال الأشهر القليلة الماضية، مشيرًا إلى أنه ما زال يعمل على عقد أربع اتفاقيات مماثلة خلال الأيام المقبلة.