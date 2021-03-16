محافظ أسيوط ورئيس المقاولون العرب يناقشون موقف المشروعات الجاري تنفيذها

التقى اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، بمكتبه بديوان عام المحافظة، اليوم الثلاثاء، المهندس سيد فاروق رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب والوفد المرافق له لمناقشة الموقف التنفيذي للمشروعات التى تنفذها الشركة بالمحافظة.كما تم بحث سبل تذليل العقبات لنهو مشروعات الصرف الصحى بالمناطق الصناعية وبعض مشروعات الكبارى بالمحافظة بالإضافة إلى استعراض مشروعات الصرف الصحى التى ستنفذها الشركة بقرى ومراكز المحافظة الأكثر احتياجًا ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " ومبادرة تطوير الريف المصرى.يأتي هذا تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ورئاسة مجلس الوزراء والتنمية المحلية لتذليل العقبات أمام تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية بقرى ومراكز المحافظة والبدء فى تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى وفقا لخطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030م.حضر اللقاء اللواء مهندس شاكر يونس سكرتير عام المحافظة والمهندس إمام عفيفي نائب رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب والمهندس سمير محمد سعدالله رئيس قطاعات الصعيد عضو مجلس تنفيذي الشركة والمهندس ياسر محسوب مصطفي رئيس القطاع مدير فرع أسيوط والمهندس مدحت محمد حسن مدير عام ادارة الاستثمار بالمحافظة وأسامة علي حسين رئيس قطاع العلاقات العامة والإعلام بشركة المقاولون العرب وأحمد جابر مدير العلاقات العامة بفرع أسيوط.وتم خلال اللقاء استعراض الموقف التنفيذى للمشروعات التى تنفذها الشركة بقطاع الصرف الصحى والكبارى بالمحافظة منها مشروع صرف صحى منطقة بنى غالب الصناعية " الصفا " والتى يجرى تنفيذه بتكلفة 180 مليون جنيه بطاقة قدرها 18 ألف م3يوم ويتكون من 4 محطة رفع رئيسية بالإضافة إلى خطوط الشبكات التي تخدم المدينة الصناعية بالكامل ومشروع صرف صحي منطقة عرب العوامر الصناعية التابعة لمركز أبنوب والذي يجري تنفيذه بتكلفة 280 مليون جنيه بطاقة 28 ألف م3يوم تحت إشراف الجهاز التنفيذي لمشروعات الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة بالاضافة الى مشروع كوبرى منقباد العلوي على النيل والذى تنفذه الشركة بإجمالي طول 1600 متر وعرض 16.7متر ويعد نقلة نوعية في حركة النقل والمواصلات في المحافظة خاصة بالمدخل الشمالي لمدينة أسيوط لأنه سيقضي على التكدس والزحام المروري ويسهم في فك الاختناقات المرورية بمدخل القرية الذي يحدث على مدار اليوم ويزداد مع اغلاق مزلقان السكة الحديد مما يساعد على سهولة التنقل.وأكد محافظ أسيوط على المتابعة المستمرة للأعمال بالمشروعات الجارى تنفيذها على أرض المحافظة وتذليل كافة العقبات للإسراع في نهو المشروعات وفقا للمواصفات والاشتراطات الفنية وتشغيلها وبخاصة مشروعى صرف صحى المنطقة الصناعية لخدمة المنطقتين الصناعيتين وجذب استثمارات جديدة وتحسن خدمات الصرف بالمنطقتين، معلنًا تقديمه كافة التسهيلات للمستثمرين بالمحافظة ودعمه الكامل للمناطق الصناعية وترفيقها لجذب استثمارات جديدة واتاحة الفرصة للشباب لإقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر كما استعرض المحافظ بعض المشروعات الجارى تنفيذها بالقرى الاكثر احتياجا في العديد من القطاعات من بينها: الصرف الصحي ومياه الشرب والطرق والكباري والري والصحة والطب البيطري والكهرباء وتدعيم الوحدات المحلية والتعليم مشيدا بجودة الأعمال بالمشروعات التي تنفذها الشركة بالمحافظة وتطبيق معايير الجودة فى التنفيذ مطالبا بتسريع وتيرة العمل لسرعة نهو المشروعات وفقا للخطة الزمنية للمشروعات.وأوضح المحافظ أن المشروع القومي لتطوير الريف المصرى يستهدف 7 مراكز بالمحافظة خلال مرحلته الجديدة بإجمالي 149 قرية و894 تابع وسيتولى جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بعدد 5 مراكز هي "ساحل سليم وأبوتيج وأبنوب وصدفا والفتح" وسيتولى جهاز تعمير الوادي الجديد تنفيذ المشروعات بمركزى "منفلوط وديروط" لافتًا إلى أن هذه المراكز والقرى والنجوع التابعة لها سوف تشهد تطوير شامل للبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية والأوضاع الاقتصادية فضلًا عن تحسين أوضاع الفئات الأولي بالرعاية بتلك القرى والنجوع.وأشار رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب الى ان الشركة ستقوم بتنفيذ مشروعات الصرف الصحى بعدد 39 قرية بمراكز منفلوط وابنوب والفتح ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى بالإضافة الى مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمرحلتيها الأولى والثانية مؤكدا على تسريع وتيرة العمل بمشروعات الصرف الصحى بالمناطق الصناعية لسرعة نهو الأعمال وتشغيلها بالإضافة الى استكمال مشروع كوبري المدخل الشمالى لمدينة أسيوط أعلى خطوط السكة الحديد وترعة الإبراهيمية بمنطقة منقباد والذي يمر أعلى الترعة الإبراهيمية ومزلقان السكة الحديد بتكلفة اجمالية تقارب 400 مليون جنيه، معلنًا تقديم كافة أوجه الدعم لتنفيذ المشروعات وفقا للخطة الزمنية وبالمواصفات والاشتراطات الفنية موجها الشكر لمحافظ أسيوط والقيادات التنفيذية بالمحافظة لدعمها المستمر لجهود الشركة فى تنفيذ الأعمال وتذليل كافة العقبات ببعض المشروعات لسرعة نهو الأعمال والمتابعة المستمرة لمختلف مراحل التنفيذ.