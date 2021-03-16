غياب تام للفنانين.. تشييع جنازة الفنان عادل هاشم (فيديو)

شيع منذ قليل جنازة الفنان الراحل عادل هاشم من مسجد السيدة نفسية، عقب صلات العصر، وسط غياب تام للفنانين ولم يحضر سوى أسرته.توفى ليلة أمس الأثنين الفنان عادل هاشم عن عمر يناهز الـ82 عاما بعد صراع مع المرض، وشيعت الجنازة من مسجد السيدة نفيسة بعد صلاه العصر.وكان المغفرة له عادل هاشم من مواليد 19 فبراير 1939 من أبناء حي السيدة زينب والتحق بالمدرسة السعيدية وحصل على بكالوريوس فنون مسرحية، وكان له العديد من أعمال السينما والتلفزيون والمسرح، كما أنه تولى عددا من المناصب في هيئة المسرح.من أهم أعماله مسلسل رأفت الهجان، ناصر 56، حرب إيطاليا، بليه ودماغه العالية، سكة الهلالي، شارع محمد علي.